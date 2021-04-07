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Тот случай, когда сбылась давняя мечта

Сейчас "Патриоты Беларуси"- это республиканское общественное объединение

В списке обязательного к выполнению - посидеть в креслах "нормандской четверки"





Лидская люстра из этого зала входит в Книгу рекордов Гиннеса как она из 10 крупнейших в мире

Зимний сад - место релакса. Особый восторг вызвал у детей

Традиции публичных экскурсий во Дворце Независимости уже более 5 лет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Настоящих патриотов Беларуси встречали во Дворце Независимости Тех, кто в трудные времена не испугался, не поддался на призывы предателей и сладкие, но пустые обещания о лучшей жизни - настоящих патриотов Беларуси сегодня...

Тех, кто в трудные времена не испугался, не поддался на призывы предателей и сладкие, но пустые обещания о лучшей жизни - настоящих патриотов Беларуси сегодня встречали во Дворце Независимости. Самый грандиозный символ суверенитета нашей страны посетили те, кто смело встал на защиту нашей независимости. Эмоции гостей в сюжетеВедь попасть во Дворец Независимости - один из символов суверенитета нашей страны и сердце больших политических решений - они мечтали задолго до этого момента. Часть из объединения "Патриоты Беларуси" в резиденции уже бывала. По залам без протокола в неформальной обстановке прогулялись сотни единомышленников, а желающих оказалось в разы больше. Глава государства дал слово, что на экскурсию попадут все.- это не только про автопробеги в поддержку сильной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Хотя это, конечно, основа. Ведь именно она объединила тысячи людей со всей страны в самые тяжелые времена. В августе прошлого года, когда в обществе назревал раскол, а ситуацию так и стремились накалить, расшатать, патриоты сплотились во благо государства.Люди с твердой гражданской позицией, искренне и безусловно поддерживающие прогосударственный курс. Несмотря на волны хейта от «невероятных», которые продолжаются и по сей день (кстати, из свежего - призывы не обслуживать машины на СТО. В Сеть слили номера 1000 авто), они продвигают образовательные инициативы, занимаются благотворительностью, поддерживают здоровый образ жизни и спорт.300 километров и больше 3 часов дороги для них не преграда, чтобы не только поддержать команду Президента в республиканских соревнованиях среди любителей по хоккею, но и в принципе зафанатеть от профессионального спорта.Символично, что и место сбора - зал торжественных церемоний, где не раз чествовали, например, олимпийцев, выпускников. Площадка становилась и декорациями к новогоднему и Венскому балам. Здесь традиционно встречают и самых почетных гостей.Сотни помещений и около двух десятков церемониальных залов - все посмотреть, конечно, ни времени, ни сил не хватит. Но гостиные с картинки, антураж самых важных политических событий, несомненно, в программе.На Зеленый зал для патриотов отведены, конечно, не 17 (15) часов исторических переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины. Далее по маршруту любимый зал Президента - Каминный. В год здесь проходит около 200 встреч. Еще один пункт в листе желаний - занять место Главы государства на записи новогоднего поздравления 2017 года в Красном, рабочем кабинете.Дворец Независимости - не только сердце политической жизни нашей страны, но и пример филигранной работы отечественных мастеров. Гид с гордостью сообщает, что на 90 % в культовом строении все дело рук белорусских мастеров. Каждой детали в оформлении дан этнический колорит. Впечатляет экскурсантов и масштаб творений наших специалистов.Далее большой зал переговоров, здесь совсем недавно общалась Конституционная комиссия, потом вручения государственных наград - самое торжественное помещение во дворце. Продолжает галерею зал верительных грамот - место протокольных встреч с зарубежными послами.Возле приемной Президента слышен шум фонтанов зимнего сада. Здесь обычно настраиваются на деловой лад высокие должностные лица нашей страны. Хоть эти двери сегодня закрыты, обязательное фото на память.Кстати, в листьях экзотических растений спрятался белорусский аист. Хрустальный подарок Александру Лукашенко сделали на стеклозаводе "Неман". Сокровищница сувениров из разных уголков планеты - Музей Дворца Независимости. И здесь выставлены далеко не все сюрпризы. Эти папаха и бурка - презент от Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики. А статуэткой нашего Президента с Беларусью в сердце удивил коллега из Узбекистана во время встречи без галстуков в резиденции Заславль.Эти интерьеры видели не только многочисленные международные делегации, но и наши отличники учебы, производства, военного дела, культуры и спорта, сотни истинных патриотов Беларуси.