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Найденный арсенал действительно впечатляет

Когда ничего из себя не представляешь, только и остается, что Родиной торговать

"Найди агента КГБ"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А.Сыч рубрике "Площадка" о партии контрразведчиков и мотивах предателей Продолжает будоражить информационное пространство и умы беглых нашумевший фильм наших коллег "Манкурты". Фраза "расследование продолжается" весьма красноречива....

Продолжает будоражить информационное пространство и умы беглых нашумевший фильм наших коллег "Манкурты". Фраза "расследование продолжается" весьма красноречива. Мы еще узнаем подробности этой операции спецслужб. А пока в эту банку с пауками заглянул наш блогер Андрей Сыч, проанализировал эффектную партию контрразведчиков и мотивы предателей. Авторская рубрика "Площадка" - вашему вниманию.Белорусские контрразведчики элегантно переиграли европейские спецслужбы. Президент оказался полностью прав, когда говорил, что будет интересно. Полгода агентурную сеть из предателей белорусского происхождения водили за нос, собирая важную информацию. Благодаря секретной операции КГБ "Манкурты", удалось вывести на чистую воду тезисы о независимости и стихийности протестов в Беларуси. Ликвидированы тайники с оружием и взрывчаткой.Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.Радует, что мы никогда не узнаем, к чему могло все привести, если бы ситуация вышла из-под контроля. Вспоминается диалог Тихановской со сторонниками, которые детально обсуждали вариант силового захвата административных зданий. Призывы Путило устраивать диверсии на железной дороге, замыкая рельсы проволокой. Если бы в определенный момент они начали отправлять своим сторонникам в Беларуси координаты тайников со взрывчаткой, то поезда точно бы начали пускать под откос.В целом деятельность Путило вызывала у меня здоровый научный интерес, как эти ребята генерируют порой столь безумный контент для своих подписчиков. Спасибо Игорю Макару, который приоткрыл нам занавес внутренней кухни и рассказал, что ребята плотненько сидят на кокаине.Вообще на протяжении всего фильма "Манкурты" Макар наговорил столько, что по достоинству заслужил звание "Балбес года". Всем сотрудникам иностранной разведки, которые курируют его деятельность, по-хорошему было бы уйти в отставку после такого фееричного провала. Ну, Макар ты, конечно, продолжай.Я вот только не пойму логику действий людей, которые решают пойти на сотрудничество с литовскими содержанками. Неужели всему виной деньги? Так я вас, наверное, удивлю - они в итоге заканчиваются, какой бы крупной ни оказалась цена вашего предательства.Поменять свою карьеру и будущее семьи на уютненький багажник иностранных дипломатов - очень сомнительная перспективаИ что в итоге? Вы сидите в чужой стране, в лучшем случае пожив на широкую ногу пару лет. Что дальше? Думаете, получится присосаться к кормушке и торговать Родиной? Так там таких красивых уже не один багажник сидит и каждый норовит сожрать другого.Вот и Макар, обсуждая с перебежчиком варианты его вывоза в Европу, нет-нет да и уточнит, не готов ли он попросту кинуть Путило и передать всю информацию по приезду только ему. А он-то конечно за это и денег даст, и легитимностью одарит.Фильм о секретной операции белорусской контрразведки "Манкурты" неминуемо запустит новый раунд популярной в оппозиционной тусовке игры.Называется она "Найди агента КГБ". Давайте я вам немножко помогу. Помните, когда Президент рассказал, как помогли Тихановской выехать из Беларуси, да еще дали с собой неплохую сумму на первое время. Так вот во всех своих интервью она до сих пор уходит от ответа на эти вопросы. Изначально вообще все отрицала, потом признала, что деньги были, но подробности она расскажет, когда придет время. Что скрывает агент Котлета и когда нам ждать выход фильма «Манкурты 2»? Сожрите там друг друга с соевым соусом.Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь!