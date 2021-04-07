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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Знамя Победы и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на Эверест Копию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти...

Копию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти символы были переданы спортсменам-альпинистам. В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, ветеранов и студенческой молодежи, а также альпинисты, за плечами которых уже много покоренных вершин. Само восхождение состоится в мае.Экспедиция спортсменов пройдет под эгидой 80-летия начала Великой Отечественной войны. В составе международной делегации 12 человек, среди них также представители России и Израиля.