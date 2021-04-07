|
Знамя Победы и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на Эверест
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКопию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти символы были переданы спортсменам-альпинистам. В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, ветеранов и студенческой молодежи, а также альпинисты, за плечами которых уже много покоренных вершин. Само восхождение состоится в мае.
Вадим Фролов, альпинист: "Курган Славы - знаковое и священное место не только для всех белорусов, но и для всех жителей большой необъятной Родины - Советского Союза. И я как белорус хочу поднять наш флаг, Знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы белорусы - сильная нация, мы едины, мы можем справиться с любыми вызовами и препятствиями".
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Символы будут установлены на самой высокой точке планеты, а земля развеяна на Эвересте. Мы, белорусы, таким образом показываем всему миру, что сегодня самая высокая ценность для людей - это мир, стабильность и спокойствие. Мы это говорим потому, что мы знаем, что это такое и знаем этому цену".
Экспедиция спортсменов пройдет под эгидой 80-летия начала Великой Отечественной войны. В составе международной делегации 12 человек, среди них также представители России и Израиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Копию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)