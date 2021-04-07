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Знамя Победы и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на Эверест

07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Копию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти символы были переданы спортсменам-альпинистам.  В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, ветеранов и студенческой молодежи, а также альпинисты, за плечами которых уже много покоренных вершин. Само восхождение состоится в мае. 

Вадим Фролов,  альпинист: "Курган Славы - знаковое и священное место не только для всех белорусов, но и для всех жителей большой необъятной Родины - Советского Союза. И я как белорус хочу поднять наш флаг, Знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы белорусы - сильная нация, мы едины, мы можем справиться с любыми вызовами и препятствиями". 

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Символы будут установлены на самой высокой точке планеты, а земля развеяна на Эвересте. Мы, белорусы, таким образом показываем всему миру, что сегодня самая высокая ценность для людей - это мир, стабильность и спокойствие. Мы это говорим потому, что мы знаем, что это такое и знаем этому цену". 

Экспедиция спортсменов пройдет под эгидой 80-летия начала Великой Отечественной войны. В составе международной делегации 12 человек, среди них также представители России и Израиля. 

 
 
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Копию Знамени Победы, наш государственный флаг и капсулу с землей с Кургана Славы поднимут на самую высокую точку планеты - на Эверест. Сегодня на Кургане Славы эти...
 
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