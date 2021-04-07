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72-летний житель Гомеля приговорен к 2 с половиной годам за оскорбление и угрозы прокурору
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ноябре прошлого года пенсионер пришел в суд на оглашение приговора, а после стал угрожать и оскорблять гособвинителя в зале из мести за выполнение им своих служебных обязанностей.
Владислав Жураковский, прокурор Гомельского района: "Хотелось бы напомнить всем гражданам, что оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, равно как и угроза применения насилия к нему или его близким, является преступлением. Виновное лицо будет нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь".
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В ноябре прошлого года пенсионер пришел в суд на оглашение приговора, а после стал угрожать и оскорблять гособвинителя в зале из мести за выполнение им своих...
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