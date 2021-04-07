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5 с половиной лет поджигателю здания прокуратуры Жодино
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоджигатель здания прокуратуры получил 5 с половиной лет усиленного режима. 31-летний житель Борисова 7 октября прошлого года собрал самодельное зажигательное устройство, отвез к зданию прокуратуры в Жодино, поджег и оставил его на крыльце. В результате загорелись входная дверь и козырек здания. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.
Алексей Рогашев, старший помощник прокурора Борисовского района: "С учетом характера и степени общественной опасности суд назначил наказание 5 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке".
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Поджигатель здания прокуратуры получил 5 с половиной лет усиленного режима. 31-летний житель Борисова 7 октября прошлого года собрал самодельное зажигательное...
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