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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 с половиной лет поджигателю здания прокуратуры Жодино Поджигатель здания прокуратуры получил 5 с половиной лет усиленного режима. 31-летний житель Борисова 7 октября прошлого года собрал самодельное зажигательное...

Поджигатель здания прокуратуры получил 5 с половиной лет усиленного режима. 31-летний житель Борисова 7 октября прошлого года собрал самодельное зажигательное устройство, отвез к зданию прокуратуры в Жодино, поджег и оставил его на крыльце. В результате загорелись входная дверь и козырек здания. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.