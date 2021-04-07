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Инспекторы ГАИ проверяли у водителей и пешеходов Минска знания по оказанию первой помощи

07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли знания по оказанию первой помощи во время условного ДТП. Цель акции - напомнить участникам дорожного движения, как вести себя, если произошла авария, и какую помощь необходимо срочно оказать пострадавшим до приезда медиков.

Тем, кто правильно ответил на все вопросы инспекторов, вручили памятки с основами правил дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли...
 
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