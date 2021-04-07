|
Инспекторы ГАИ проверяли у водителей и пешеходов Минска знания по оказанию первой помощи
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИспытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли знания по оказанию первой помощи во время условного ДТП. Цель акции - напомнить участникам дорожного движения, как вести себя, если произошла авария, и какую помощь необходимо срочно оказать пострадавшим до приезда медиков.
Тем, кто правильно ответил на все вопросы инспекторов, вручили памятки с основами правил дорожного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)