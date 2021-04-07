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Информационному холдингу "Минск-Новости" - 20

07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Их читают, слушают и смотрят. Они оперативно и объективно рассказывают все о жизни столицы. Сегодня агентство "Минск-Новости" отмечает 20-летие. За это время ровесник нового столетия стал крупным информационным холдингом, в составе которого интернет-портал, радио, телестудия, две газеты. Кстати, именно в апреле 2001, когда возродился "Минский курьер", агентство полноценно вошло в повседневную информационную жизнь мегаполиса.

Сегодня юбиляров поздравляли в городской Ратуше. Фотохроника, собранная ко дню рождения агентства, стала своеобразным экскурсом в историю столицы. Оценить динамику социально-экономического и культурного развития Минска по многочисленным эксклюзивным кадрам корреспондентов "Минск-Новости" смогли и гости праздника. А еще сравнить, которыми массмедиа были раньше и какими стали в наши дни.

И как отметили на торжественной церемонии награждения лучших журналистов и фотокорреспондентов агентства, спрос на оперативную и точную информацию о жизни города будет только расти. Как и потребность в массмедиа с региональным акцентом.

А накануне на память о юбилее и с пользой для города сотрудники холдинга "Минск-Новости" вместе с семьями высадили аллею из 20 рябин около здания Национальной библиотеки.

 
Теги: Минск
 
 
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Их читают, слушают и смотрят. Они оперативно и объективно рассказывают все о жизни столицы. Сегодня агентство "Минск-Новости" отмечает 20-летие. За это время ровесник...
 
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