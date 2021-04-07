ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске изъято 26 кг наркотиков и психотропов на $1 млн

07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

26 килограммов наркотиков на  $1 млн и 10 задержанных. Следственный комитет Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников попались двое 17-летних студентов, которые к этому моменту успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 граммов. Об этом МВД сообщало еще в конце февраля. Затем правоохранители смогли выйти на сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину, на который трудились эти студенты. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси: "Мужчина признан подозреваемым по ч. 3 ст. 328 ("Незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере") Уголовного кодекса. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь. Вчера, 6 апреля, в ходе проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержано еще 7 лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления".

В СК добавили, что трое из них ранее уже судимы по наркостатье. Из семи задержанных - четыре женщины. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 килограммов наркотиков на  $1 млн и 10 задержанных. Следственный комитет Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестской области стартовал патриотический проект "Марафон мужества"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by