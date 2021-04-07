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В Минске изъято 26 кг наркотиков и психотропов на $1 млн
07.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT26 килограммов наркотиков на $1 млн и 10 задержанных. Следственный комитет Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки оперативников попались двое 17-летних студентов, которые к этому моменту успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 граммов. Об этом МВД сообщало еще в конце февраля. Затем правоохранители смогли выйти на сбытчика запрещенных веществ интернет-магазину, на который трудились эти студенты. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества.
Наталья Корнаушенко, начальник Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси: "Мужчина признан подозреваемым по ч. 3 ст. 328 ("Незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере") Уголовного кодекса. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь. Вчера, 6 апреля, в ходе проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержано еще 7 лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления".
В СК добавили, что трое из них ранее уже судимы по наркостатье. Из семи задержанных - четыре женщины. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
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26 килограммов наркотиков на $1 млн и 10 задержанных. Следственный комитет Минска опубликовал подробности уголовного дела о наркосиндикате. Первыми в руки...
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