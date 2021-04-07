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В Минске задержали девушек, которые в бело-красно-белой одежде и с зонтиками гуляли по проспекту Победителей
08.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержаны девушки, которые в бело-красно-белых одеждах прогуливались по проспекту Победителей,
«В сети Интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого женского марша. Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе. В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной», — сказано в сообщении.
Проводится проверка, действиям задержанных дана правовая оценка. Других подробностей нет, сколько человек задержано, не уточняется.
Правозащитники сообщили, что сегодня в деревне Прилукская Слобода задержали членов одной семьи: двух сестер, брата и их мать. Около 18.00 задержали 30-летнюю Юлию Михайлову, сообщает
Фотографии девушек, которые в бело-красно-белой одежде и с зонтиками такой же расцветки гуляли по проспекту Победителей в Минске,
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В Минске задержали девушек, которые в бело-красно-белой одежде и с зонтиками гуляли по проспекту Победителей
Проводится проверка, действиям задержанных дана правовая оценка. Сколько человек задержано, не уточняется.
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