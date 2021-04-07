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В Минске задержали девушек, которые в бело-красно-белой одежде и с зонтиками гуляли по проспекту Победителей

08.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержаны девушки, которые в бело-красно-белых одеждах прогуливались по проспекту Победителей, сообщили в телеграм-канале минской милиции.

«В сети Интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого женского марша. Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе. В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной», — сказано в сообщении.

Проводится проверка, действиям задержанных дана правовая оценка. Других подробностей нет, сколько человек задержано, не уточняется.

Правозащитники сообщили, что сегодня в деревне Прилукская Слобода задержали членов одной семьи: двух сестер, брата и их мать. Около 18.00 задержали 30-летнюю Юлию Михайлову, сообщает spring96.org. Ее задержали, когда она пошла на остановку маршрутки, чтобы отправиться на работу. Через какое-то время силовики вернулись с осмотром. Позже сотрудники в штатском задержали брата Юлии, 27-летнего Петра, и ее старшую сестру, 36-летнюю Лилию Субоч, у которой двое несовершеннолетних детей. С сотрудниками милиции поехала и мать задержанных Татьяна Михайлова.

Фотографии девушек, которые в бело-красно-белой одежде и с зонтиками такой же расцветки гуляли по проспекту Победителей в Минске, появились 6 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Проводится проверка, действиям задержанных дана правовая оценка. Сколько человек задержано, не уточняется.
 
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