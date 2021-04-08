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Мужчина получил срок и штраф за кражу крупной суммы денег у семьи, где его жена подрабатывала няней

08.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 48-летнему гражданину Азербайджана, который украл у семьи, где его супруга подрабатывала няней, 38 000 долларов и 6010 евро. Об этом сообщает пресс-служба суда Советского района Минска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В материалах дела указано, что мужчина похитил 38 000 долларов и 6010 евро.

Его признали виновным в тайном похищении имущества (краже) в особо крупном размере (ч.4 ст. 205 УК). Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, и штраф в размере 100 базовых величин (2900 рублей).

Кроме того, приговором суда в пользу потерпевшего взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 1000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 23 января этого года в милицию обратился минчанин, который рассказал что из его квартиры пропали 38 тысяч долларов — за те несколько часов, когда дома никого не было. При этом входная дверь не была взломана. Милиция установила причастность к преступлению 48-летнего гражданина Азербайджана, супруга которого подрабатывала няней у потерпевшего и имела ключи от его квартиры. Мужчину задержали на следующий день, распорядиться похищенным он не успел.

 
Теги: Минск
 
 
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В материалах дела указано, что мужчина похитил 38 000 долларов и 6010 евро.
 
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