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Мужчина получил срок и штраф за кражу крупной суммы денег у семьи, где его жена подрабатывала няней
08.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор 48-летнему гражданину Азербайджана, который украл у семьи, где его супруга подрабатывала няней, 38 000 долларов и 6010 евро. Об этом
В материалах дела указано, что мужчина похитил 38 000 долларов и 6010 евро.
Его признали виновным в тайном похищении имущества (краже) в особо крупном размере (ч.4 ст. 205 УК). Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, и штраф в размере 100 базовых величин (2900 рублей).
Кроме того, приговором суда в пользу потерпевшего взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 1000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, 23 января этого года в милицию
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В материалах дела указано, что мужчина похитил 38 000 долларов и 6010 евро.
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