Совмин предлагает увольнять белорусов за «сутки» и участие в забастовках

Совет министров Беларуси предлагает увольнять работников, которые получили административный арест, призывали к забастовке или разгласили персональные данные. Проект закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси готовятся изменения в Трудовом кодексе. Соответствующий законопроект уже приняли в первом чтении депутаты из Палаты представителей. В случае подписания закона в обновленном виде, у работодателей появится больше поводов увольнять белорусов.

Прежде всего изменения коснутся 42 статьи Трудового кодекса, в которой указываются причины для расторжения трудового договора по инициативе нанимателя.

Сейчас в этой статье указаны прогулы и появление на работе в нетрезвом виде, но в скором будущем там может появиться следующий пункт:

«отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей».

Помимо этого увольнять будут за призыв других работников к забастовкам или прекращению выполнения работы без уважительных причин, а также «создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей».

В случае участия в незаконной забастовке (или других формах отказа от выполнения работы) также наниматель будет иметь право на увольнение.

Помимо этого Совмин предлагает добавить дополнительные основания прекращения трудового договора (статья 47 ТК). Туда войдет «нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных».

Легальное определение забастовки в статье 388 Трудового кодекса будет уточнено. Теперь при проведении забастовок будет запрещаться выдвигать политические требования.

Изменения ждут и Гражданский процессуальный кодекс. К нововведениям, подлежащим немедленному исполнению, хотят отнести решение о признании забастовки незаконной.

Напомним, с 1 марта начали действовать измененные КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и ПИКоАП (Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с ними ужесточились наказания за участие в несанкционированных мероприятиях: штрафы выросли до 100 БВ, срок задержания – до 30 суток.