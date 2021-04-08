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Напавший на трех жительниц Пинского района волк был болен бешенством. В деревне объявили карантин

08.04.2021 09:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волк, который напал на жительниц деревни Ласицк в Пинском районе, оказался бешеным, сообщает газета «Полесская правда».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В деревню волк пришел во второй половине дня 5 апреля. Хищник напал на трех женщин, покусал собаку и козу. На следующий день зверя застрелил егерь. Местные ветеринары взяли биологический материал и отправили его на исследование в Брестскую областную ветлабораторию. Специалисты обнаружили у волка вирус бешенства.

«Пинский райисполком объявил деревню Ласицк неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Там проводится подворный обход. Выясняется, нет ли людей, нуждающихся в прививках от бешенства, пострадавших от укусов животных. Проверяется соблюдение правил содержания собак, кошек и других животных. Ветеринары проводят вакцинацию восприимчивых животных против бешенства», — рассказали в райисполкоме. Также усилен контроль за бездомными животными.

Первоначальный срок карантина — 2 месяца. Затем, в зависимости от обстановки, ветслужба сделает заключение о снятии ограничений либо продлении.

 
 
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Первоначальный срок карантина - 2 месяца. Затем, в зависимости от обстановки.
 
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