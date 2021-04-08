Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Годовой прогноз изменения цен в Беларуси: связь может стать на 4 % выше, услуги ЖД - на 15 % Проезд в общественном транспорте, интернет, коммунальные услуги - МАРТ представил "Тарифную тетрадь" - это годовой прогноз изменения цен с четкими цифрами и...

Проезд в общественном транспорте, интернет, коммунальные услуги - МАРТ представил "Тарифную тетрадь" - это годовой прогноз изменения цен с четкими цифрами и графиком поквартально. Например, увеличение оплаты за коммуналку не более 5 долларов в эквиваленте за год. Связь в цене может стать на 4 % выше, но не ранее октября. В среднем на 15 % ожидается рост в течение года тарифов на услуги железной дороги.Учитывая, что это чувствительная тема и занимает немалое место в наших кошельках, регулятор на своем сайте обнародовал "Тарифную тетрадь". Публичность данных снизит инфляционные ожидания.