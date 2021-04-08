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Годовой прогноз изменения цен в Беларуси: связь может стать на 4 % выше, услуги ЖД - на 15 %
08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроезд в общественном транспорте, интернет, коммунальные услуги - МАРТ представил "Тарифную тетрадь" - это годовой прогноз изменения цен с четкими цифрами и графиком поквартально. Например, увеличение оплаты за коммуналку не более 5 долларов в эквиваленте за год. Связь в цене может стать на 4 % выше, но не ранее октября. В среднем на 15 % ожидается рост в течение года тарифов на услуги железной дороги.
Учитывая, что это чувствительная тема и занимает немалое место в наших кошельках, регулятор на своем сайте обнародовал "Тарифную тетрадь". Публичность данных снизит инфляционные ожидания.
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Проезд в общественном транспорте, интернет, коммунальные услуги - МАРТ представил "Тарифную тетрадь" - это годовой прогноз изменения цен с четкими цифрами и...
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