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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве" Новации в аграрной сфере. Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве". В нем отображены права, обязанности и учет...

Новации в аграрной сфере. Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве". В нем отображены права, обязанности и учет работников отрасли. В частности предлагается награждать специалистов, чьи сорта получили распространение в стране и за рубежом. Таким образом, тот же селекционер сможет получать роялти за свою работу. Кроме того, закон отрегулирует деятельность предприятий, которые могут заниматься семеноводством.Также законопроектом регулируются обязательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе по экспорту и импорту в этой сфере.