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Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве"

08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новации в аграрной сфере. Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве". В нем отображены права, обязанности и учет работников отрасли. В частности предлагается награждать специалистов, чьи сорта получили распространение в стране и за рубежом. Таким образом, тот же селекционер сможет получать роялти за свою работу. Кроме того, закон отрегулирует деятельность предприятий, которые могут заниматься семеноводством.

Сергей Кравцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Будут свои критерии по нескольким показателям, и будет уже в Беларуси реестр производителей семян. Там такие критерии как материально-техническая база, штат, урожайность... Как говорится, какое племя, такое и семя".

Также законопроектом регулируются обязательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе по экспорту и импорту в этой сфере.

 
 
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Новации в аграрной сфере. Депутаты Палаты представителей рассматривают новый законопроект "О селекции и семеноводстве". В нем отображены права, обязанности и учет...
 
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