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Массовая вакцинация против коронавируса стартует в Минске
08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрививать начнут теперь не только группы риска, но и тех, кто записывался заранее через поликлиники. Прививки будут делать российским "Спутником V" и китайской вакциной. Минздрав накануне сообщил, что в медучреждения Минска и областей поступили 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19.
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Прививать начнут теперь не только группы риска, но и тех, кто записывался заранее через поликлиники. Прививки будут делать российским "Спутником V" и китайской...
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