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"Патриоты Беларуси" посетили Дворец Независимости

08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Патриоты Беларуси" посетили самый грандиозный символ суверенитета нашей страны - Дворец Независимости в Минске. В маршруте около двух десятков гостиных с картинки и новостных сюжетов, которые становились антуражем самых важных политических событий. Занять место в зале переговоров "нормандской четверки" или оказаться на фоне, где записывалось новогоднее поздравление Президента, сделать фото на память за трибуной в зале государственных наград и послушать шум фонтанов в Зимнем саду. Этого момента участники общественного объединения ждали.

Традиции экскурсий во Дворце Независимости уже более 5 лет. Эти интерьеры видели не только многочисленные международные делегации, но и отличники учебы, производства, военного дела, культуры и спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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"Патриоты Беларуси" посетили самый грандиозный символ суверенитета нашей страны - Дворец Независимости в Минске. В маршруте около двух десятков гостиных с...
 
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