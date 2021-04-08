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"Патриоты Беларуси" посетили Дворец Независимости
08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Патриоты Беларуси"
Традиции экскурсий во Дворце Независимости уже более 5 лет. Эти интерьеры видели не только многочисленные международные делегации, но и отличники учебы, производства, военного дела, культуры и спорта.
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