ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Молодечно завершено расследование уголовного дела за оскорбление представителей власти

08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Оскорблял представителей власти - завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Молодечно. В октябре прошлого года мужчина в интернете не скупился на оскорбительные комментарии. Осмотр его мобильного телефона подтвердил причастность автора к правонарушению.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области: "В деструктивных чатах опубликовал ряд комментариев, содержащих оскорбления в адрес Президента Республики Беларусь, Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, а также сотрудников милиции. Комментарии содержали ненормативную лексику и были связаны с осуществлением указанными должностными лицами своих служебных обязанностей".

По заключению экспертизы, часть высказываний являлась призывом к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции. Действия фигуранта квалифицированы как публичное оскорбление Президента страны, представителей власти, а также умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды к сотрудникам милиции. Материалы уголовного дела переданы в суд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оскорблял представителей власти - завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Молодечно. В октябре прошлого года мужчина в интернете не скупился...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by