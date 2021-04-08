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В Молодечно завершено расследование уголовного дела за оскорбление представителей власти
08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОскорблял представителей власти - завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Молодечно. В октябре прошлого года мужчина в интернете не скупился на оскорбительные комментарии. Осмотр его мобильного телефона подтвердил причастность автора к правонарушению.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области: "В деструктивных чатах опубликовал ряд комментариев, содержащих оскорбления в адрес Президента Республики Беларусь, Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, а также сотрудников милиции. Комментарии содержали ненормативную лексику и были связаны с осуществлением указанными должностными лицами своих служебных обязанностей".
По заключению экспертизы, часть высказываний являлась призывом к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции. Действия фигуранта квалифицированы как публичное оскорбление Президента страны, представителей власти, а также умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды к сотрудникам милиции. Материалы уголовного дела переданы в суд.
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Оскорблял представителей власти - завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Молодечно. В октябре прошлого года мужчина в интернете не скупился...
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