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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка. Об этом во время международной конференции, посвященной Всемирному дню здоровья,...

В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка. Об этом во время международной конференции, посвященной Всемирному дню здоровья, сообщил заместитель директора РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова Сергей Красный. Программы осталось протестировать на результативность и затем внедрить в работу. Отметим, скрининговое исследование позволяет выявить опухоли на ранних стадиях.Сегодня в Беларуси действуют 4 скрининговые программы: по выявлению рака шейки матки, молочной железы, толстой и прямой кишки и предстательной железы.