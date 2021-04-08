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В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка

08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка. Об этом во время международной конференции,  посвященной Всемирному дню здоровья, сообщил заместитель директора РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова Сергей Красный. Программы осталось протестировать на результативность и затем внедрить в работу. Отметим, скрининговое исследование позволяет выявить опухоли на ранних стадиях.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Результаты лечения у нас ничем не отличаются от Соединенных Штатов Америки. Связано это с организацией онкологической службы и в связи с тем, что лечение онкологических пациентов проводится только в онкологических специализированных стационарах. Это позволяет при минимальных затратах при концентрации средств получить максимальный результат".

Александр Пацеев, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Есть у нас республиканский формуляр, в который внесены основные препараты для лечения рака. Он каждый год пересматривается, вносятся новые препараты, которые необходимы".

Сегодня в Беларуси действуют 4 скрининговые программы: по выявлению рака шейки матки, молочной железы, толстой и прямой кишки и предстательной железы.

 
 
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В Беларуси разрабатываются новые программы скрининга рака легких и желудка. Об этом во время международной конференции,  посвященной Всемирному дню здоровья,...
 
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