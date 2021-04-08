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Олег Новицкий о новой экспедиции на МКС

08.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международный экипаж уже завтра отправится на МКС на пилотируемом корабле "Союз". В качестве командира уроженец Червеня - белорус Олег Новицкий. Эта миссия станет третьей в карьере нашего соотечественника. О долгом процессе подготовки и главных задачах предстоящей экспедиции космонавт рассказал в интервью нашему телеканалу.

Олег Новицкий, летчик-космонавт: "Подготовка была напряженной в связи с пандемией. Мы много находились на карантине, у нас были длительные командировки в США из-за того, что приходилось там еще сидеть где-то полторы - две недели в изоляции, прежде чем приступить к занятиям.

Это третий полет. У нас идет заранее подготовленный план подготовки предстартовой подготовки на космодроме. Здесь мы также выполняем тренировки по ручным режимам, общаемся с нашими коллегами, сейчас у меня будут занятия с европейским космическим агентством, показано новое оборудование, которое будет уложено в наш корабль.

Задач очень много. Как обычно, мы ведем 45-55 экспериментов. Основной упор, конечно, будет сделан на поддержание работоспособности самой станции, ее систем,  в частности, что касается российского сегмента. Это займет 60-70 %, если не больше, рабочего времени".

 
 
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Международный экипаж уже завтра отправится на МКС на пилотируемом корабле "Союз". В качестве командира уроженец Червеня - белорус Олег Новицкий. Эта миссия станет...
 
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