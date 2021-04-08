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Жителю Докшицкого района грозит до 6 лет за убийство лося в заповеднике

08.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Докшицкого района убил лося в Березинском биосферном заповеднике — и нанес тем самым ущерб природе более чем на 26 тысяч рублей, считают в СК.


Фото: СК

В Березинском биосферном заповеднике — возле деревни Липки Докшицкого района — 19 января инспекторы нашли погибшего лося. Выяснилось, что петлю на него поставил 37-летний мужчина. Затем он разделал тушу и принес мясо домой.

Ущерб природе, считают в СК, составил более 26 тысяч рублей.

Жителя Докшицкого района обвиняют в незаконной охоте на территории заповедника с ущербом в особо крупном размере. Он под стражей. Ранее его уже судили за незаконную рыбалку на озере в Березинском заповеднике.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом.

 
 
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Петлю на лося поставил 37-летний мужчина. Затем он разделал тушу и принес мясо домой.
 
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