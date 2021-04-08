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В Минске задержаны девушки с бело-красно-белыми зонтами
08.04.2021 11:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В белорусской столице задержана группа девушек, гулявших по проспекту Победителей с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Об этом
По информации милиции, вчера в столице на проспекте Победителей прошел флешмоб «с использованием незарегистрированной символики» и другой атрибутики.
Участницы «женского марша» шли с бело-красно-белыми зонтиками.
«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе», - заявили в ведомстве.
В данном доме прошел обыск, в ходе которого «обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной». Милиция сообщает, что будет проводиться проверка.
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Первой была задержана 30-летняя Юлия Михайлова (около 18.00). Она пошла на остановку маршрутки, чтобы ехать на работу. Через некоторое время силовики вернулись и осмотрели дом. Позже был задержан брат Юлии, 27-летний Петр, и ее старшая сестра, 36-летняя Лилия Субоч, у которой двое несовершеннолетних детей. С арестованными поехала и их мать Татьяна Михайлова.
Напомним, прошлые массовые задержания по всей стране
Также 27 марта в Минске были
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В белорусской столице задержана группа девушек, гулявших по проспекту Победителей с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Об...
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