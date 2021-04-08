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В Минске задержаны девушки с бело-красно-белыми зонтами

08.04.2021 11:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусской столице задержана группа девушек, гулявших по проспекту Победителей с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Об этом сообщает минская милиция в своем телеграм-канале.

По информации милиции, вчера в столице на проспекте Победителей прошел флешмоб «с использованием незарегистрированной символики» и другой атрибутики.

Участницы «женского марша» шли с бело-красно-белыми зонтиками.

«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе», - заявили в ведомстве.

В данном доме прошел обыск, в ходе которого «обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной». Милиция сообщает, что будет проводиться проверка.





Никаких других подробностей задержания в ведомстве не оглашают, не упоминается и число задержанных женщин.

Правозащитники из лишенного аккредитации центра «Вясна» рассказали, что в деревне Прилукская Слобода были задержаны члены одной семьи: две сестры, брат и их мать.

Первой была задержана 30-летняя Юлия Михайлова (около 18.00). Она пошла на остановку маршрутки, чтобы ехать на работу. Через некоторое время силовики вернулись и осмотрели дом. Позже был задержан брат Юлии, 27-летний Петр, и ее старшая сестра, 36-летняя Лилия Субоч, у которой двое несовершеннолетних детей. С арестованными поехала и их мать Татьяна Михайлова.

Напомним, прошлые массовые задержания по всей стране были 25 марта, когда в Беларуси праздновался День Воли. Тогда силовики арестовали более 200 человек.

Также 27 марта в Минске были задержаны редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор «Нашай нівы» Егор Мартинович и фотограф издания Надя Бужан, член Координационного совета и экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице задержана группа девушек, гулявших по проспекту Победителей с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Об...
 
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