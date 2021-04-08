В Минске задержаны девушки с бело-красно-белыми зонтами

В белорусской столице задержана группа девушек, гулявших по проспекту Победителей с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Об этом сообщает минская милиция в своем телеграм-канале.

По информации милиции, вчера в столице на проспекте Победителей прошел флешмоб «с использованием незарегистрированной символики» и другой атрибутики.

Участницы «женского марша» шли с бело-красно-белыми зонтиками.

«Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе», - заявили в ведомстве.

В данном доме прошел обыск, в ходе которого «обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной». Милиция сообщает, что будет проводиться проверка.









Никаких других подробностей задержания в ведомстве не оглашают, не упоминается и число задержанных женщин.

Правозащитники из лишенного аккредитации центра «Вясна» рассказали , что в деревне Прилукская Слобода были задержаны члены одной семьи: две сестры, брат и их мать.

Первой была задержана 30-летняя Юлия Михайлова (около 18.00). Она пошла на остановку маршрутки, чтобы ехать на работу. Через некоторое время силовики вернулись и осмотрели дом. Позже был задержан брат Юлии, 27-летний Петр, и ее старшая сестра, 36-летняя Лилия Субоч, у которой двое несовершеннолетних детей. С арестованными поехала и их мать Татьяна Михайлова.

Напомним, прошлые массовые задержания по всей стране были 25 марта, когда в Беларуси праздновался День Воли. Тогда силовики арестовали более 200 человек.