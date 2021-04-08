ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электробусы на 726 тысяч долларов закупят власти Минска

08.04.2021 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Часть средств инновационного фонда Мингорисполкома - более 1,9 миллиона белорусских рублей - направят на покупку электробусов, такое решение Мингорсовета от 19 марта №282 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Этим решением уточнены параметры бюджета Минска на текущий год. Также остаток средств фонда в сумме более 13,71 миллиона белорусских рублей передадут в республиканский централизованный инновационный фонд.

Развитие электротранспорта

Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали, что разрабатывается государственная программа до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта. По ней планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта республики.

Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.

Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в стране планируется выпускать малогабаритную, коммунальную технику, пассажирский и грузовой электротранспорт, легковой и индивидуальный транспорт. А к концу пятилетки треть городского транспорта станет электрической.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали, что разрабатывается государственная программа до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жителю Докшицкого района грозит до 6 лет за убийство лося в заповеднике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by