Электробусы на 726 тысяч долларов закупят власти Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Часть средств инновационного фонда Мингорисполкома - более 1,9 миллиона белорусских рублей - направят на покупку электробусов, такое решение Мингорсовета от 19 марта №282 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Этим решением уточнены параметры бюджета Минска на текущий год. Также остаток средств фонда в сумме более 13,71 миллиона белорусских рублей передадут в республиканский централизованный инновационный фонд.

Развитие электротранспорта

Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали , что разрабатывается государственная программа до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта. По ней планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта республики.

Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.

Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в стране планируется выпускать малогабаритную, коммунальную технику, пассажирский и грузовой электротранспорт, легковой и индивидуальный транспорт. А к концу пятилетки треть городского транспорта станет электрической.

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