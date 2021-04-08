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Электробусы на 726 тысяч долларов закупят власти Минска
08.04.2021 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Часть средств инновационного фонда Мингорисполкома - более 1,9 миллиона белорусских рублей - направят на покупку электробусов, такое решение Мингорсовета от 19 марта №282 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Этим решением уточнены параметры бюджета Минска на текущий год. Также остаток средств фонда в сумме более 13,71 миллиона белорусских рублей передадут в республиканский централизованный инновационный фонд.
Развитие электротранспорта
Ранее в Минтрансе Беларуси
Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.
Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в стране планируется выпускать малогабаритную, коммунальную технику, пассажирский и грузовой электротранспорт, легковой и индивидуальный транспорт. А к концу пятилетки треть городского транспорта станет электрической.
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Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали, что разрабатывается государственная программа до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта.
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