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Военные начали ремонтировать дом под Осиповичами, в который въехала их ракетная установка

08.04.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военные начали восстанавливать жилой дом в деревне Моисеевичи Осиповичского района, в который во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей въехала самоходная ракетная установка, сообщает Министерство обороны.


Сегодня там работают монтажники и плотники

Напомним, 5 апреля, около 10 утра, в дом в деревне Моисеевичи врезался тактический ракетный комплекс «Точка-У». За рулем военной машины был солдат-срочник осиповичской войсковой части 61 732.

По данным Министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому она врезалась в угол дома. Техника была исправна.




85-летняя хозяйка дома чудом уцелела, говорят ее дети. Обычно женщина находится как раз в этой части дома, в которую въехала армейская машина. А именно в тот момент она ушла из комнаты. Сейчас женщина живет у дочери в Осиповичах.

Сын хозяйки дома Леонид рассказывал TUT.BY о том, что военные говорили ему о планах закончить ремонт за 10 дней. Мужчина говорил, что при описи повреждений указывали, что разрушены две стены дома, повреждены забор, печь, окно, несколько листов гипсокартона и шифера.

 
 
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Хозяйка деревенского дома, 85-летняя Анна Николаевна, пока переехала к дочери в Осиповичи.
 
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