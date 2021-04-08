Военные начали ремонтировать дом под Осиповичами, в который въехала их ракетная установка

Источник материала: Tut.by

Военные начали восстанавливать жилой дом в деревне Моисеевичи Осиповичского района, в который во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей въехала самоходная ракетная установка, сообщает Министерство обороны.



Сегодня там работают монтажники и плотники

Напомним, 5 апреля, около 10 утра, в дом в деревне Моисеевичи врезался тактический ракетный комплекс «Точка-У». За рулем военной машины был солдат-срочник осиповичской войсковой части 61 732.

По данным Министерства обороны , ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому она врезалась в угол дома. Техника была исправна.













85-летняя хозяйка дома чудом уцелела, говорят ее дети. Обычно женщина находится как раз в этой части дома, в которую въехала армейская машина. А именно в тот момент она ушла из комнаты. Сейчас женщина живет у дочери в Осиповичах.

Сын хозяйки дома Леонид рассказывал TUT.BY о том, что военные говорили ему о планах закончить ремонт за 10 дней. Мужчина говорил, что при описи повреждений указывали, что разрушены две стены дома, повреждены забор, печь, окно, несколько листов гипсокартона и шифера.