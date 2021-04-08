|
Военные начали ремонтировать дом под Осиповичами, в который въехала их ракетная установка
08.04.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военные начали восстанавливать жилой дом в деревне Моисеевичи Осиповичского района, в который во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей въехала самоходная ракетная установка,
Напомним, 5 апреля, около 10 утра, в дом в деревне Моисеевичи
По
85-летняя хозяйка дома чудом уцелела, говорят ее дети. Обычно женщина находится как раз в этой части дома, в которую въехала армейская машина. А именно в тот момент она ушла из комнаты. Сейчас женщина живет у дочери в Осиповичах.
Сын хозяйки дома Леонид
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка деревенского дома, 85-летняя Анна Николаевна, пока переехала к дочери в Осиповичи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)