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В Калинковичах пенсионерку осудили за рисунок на фасаде дома

08.04.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах пенсионерку Светлану Романцеву осудили за рисунок флага с «Погоней» на собственном доме, посчитав это незаконным пикетированием. Женщине дали штраф в 290 рублей, сообщает «Палеская Вясна».


Изображение на фасаде дома было сделано еще в октябре 2020 года.

21 марта нынешнего года на Романцеву составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП: милиция сочла, что этим рисунком пенсионерка провела несанкционированный пикет «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».

Дело рассматривали в суде Калинковичского района. Свидетелями выступали составившие протокол милиционеры. Во время заседания судья выясняла, почему пенсионерка нанесла на фасад такое изображение. Женщина отвечала, что решила обновить старую стену и разместить на ней что-то красивое. Она настаивала, что никакого несанкционированного массового мероприятия не проводила, и вину не признала.

Ну, а суд признал Романцеву виновной в правонарушении — и назначил ей штраф в 10 базовых (290 рублей).

 
 
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Суд посчитал это незаконным пикетированием. Женщине дали штраф в 290 рублей.
 
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