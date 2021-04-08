В Калинковичах пенсионерку осудили за рисунок на фасаде дома

Источник материала: Tut.by

В Калинковичах пенсионерку Светлану Романцеву осудили за рисунок флага с «Погоней» на собственном доме, посчитав это незаконным пикетированием. Женщине дали штраф в 290 рублей, сообщает «Палеская Вясна».





Изображение на фасаде дома было сделано еще в октябре 2020 года.

21 марта нынешнего года на Романцеву составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП: милиция сочла, что этим рисунком пенсионерка провела несанкционированный пикет «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».

Дело рассматривали в суде Калинковичского района. Свидетелями выступали составившие протокол милиционеры. Во время заседания судья выясняла, почему пенсионерка нанесла на фасад такое изображение. Женщина отвечала, что решила обновить старую стену и разместить на ней что-то красивое. Она настаивала, что никакого несанкционированного массового мероприятия не проводила, и вину не признала.

Ну, а суд признал Романцеву виновной в правонарушении — и назначил ей штраф в 10 базовых (290 рублей).