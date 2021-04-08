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В Калинковичах пенсионерку осудили за рисунок на фасаде дома
08.04.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах пенсионерку Светлану Романцеву осудили за рисунок флага с «Погоней» на собственном доме, посчитав это незаконным пикетированием. Женщине дали штраф в 290 рублей,
Изображение на фасаде дома было сделано еще в октябре 2020 года.
21 марта нынешнего года на Романцеву составили протокол по ч. 1 ст. 24.23 КоАП: милиция сочла, что этим рисунком пенсионерка провела несанкционированный пикет «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».
Дело рассматривали в суде Калинковичского района. Свидетелями выступали составившие протокол милиционеры. Во время заседания судья выясняла, почему пенсионерка нанесла на фасад такое изображение. Женщина отвечала, что решила обновить старую стену и разместить на ней что-то красивое. Она настаивала, что никакого несанкционированного массового мероприятия не проводила, и вину не признала.
Ну, а суд признал Романцеву виновной в правонарушении — и назначил ей штраф в 10 базовых (290 рублей).
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Суд посчитал это незаконным пикетированием. Женщине дали штраф в 290 рублей.
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