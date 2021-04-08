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Что происходит в Беларуси 8 апреля

08.04.2021 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд над девушками в бело-красно-белой одежде, намерения Латушко создать собственную партию и другие события — все это происходит в четверг, 8 апреля. Мы будем следить за важными и интересными событиями дня в традиционном онлайне TUT.BY.


Фото: t.me/police_minsk

 
 
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