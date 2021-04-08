Что происходит в Беларуси 8 апреля

Источник материала: Tut.by

Суд над девушками в бело-красно-белой одежде, намерения Латушко создать собственную партию и другие события — все это происходит в четверг, 8 апреля. Мы будем следить за важными и интересными событиями дня в традиционном онлайне TUT.BY.



Фото: t.me/police_minsk