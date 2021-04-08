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Один из самых популярных автобусов Минска будет ездить по новому маршруту

08.04.2021 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Один из самых популярных автобусных маршрутов в Минске – №100 "ДС Славинского – Старый аэропорт" – с 10 апреля и до конца года изменит движение на разворотном кольце, об этом сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Ранее "Столичный транспорт и связь" рассказал о том, что движение автобуса изменится по улице Аэродромной с 28 марта.

В направлении старого аэропорта движение организуется по улице Чкалова с поворотом направо на улицу Аэродромная. В обратном направлении автобус пойдет по Аэродромной, Брилевской (с остановкой на "Короткевича"), Чкалова и далее по маршруту.

Дело в том, что здесь будут проводить работы по реконструкции улицы Аэродромной. Движение общественного транспорта на разворотном кольце будет запрещено. Ограничение вводится с 1 часа ночи 10 апреля (суббота) и до часа ночи 31 декабря (пятница).

Кроме того, с 7 апреля в этом районе перенесена остановка "Старый аэропорт" по четной стороне Аэродромной на 200 метров вперед в направлении улицы Жуковского. Там построен временный остановочный пункт.

Какие еще автобусы изменили маршрут

С 1 апреля временно изменено движение на автобусных маршрутах № 45, 53, 82С, 107 по улице Брилевской на участке от улицы Кижеватова до проспекта Жукова. Это связано с началом работ по строительству нового участка улицы, соединяющей улицы Казинца от улицы Кижеватова с улицей Вирской.

Кроме автобусов, здесь перекрыто движение для всех видов транспорта. Ориентировочный срок окончания работ – до 1 августа.

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Теги: Минск
 
 
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Остановку "сотки" возле старого аэропорта уже перенесли в другое место из-за строительных работ, которые будут проходить в этом районе.
 
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