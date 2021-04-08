ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно осудили мужчину, который в ноябре прошлого года поджег двери «опорки»

08.04.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор мужчине, который 3 ноября прошлого года поджег дверь пункта охраны правопорядка — так называемую опорку. Гродненец обвинялся в хулиганстве, а также в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Мужчина приговорен к 2 годам и одному месяцу колонии, сообщается на сайте Верховного суда.


Фото: скрин с видео

Дело рассматривал суд Ленинского района Гродно.

Обвиняемый днем 3 ноября прошлого года подошел к двери пункта охраны правопорядка и поджег двери «опорки». Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Была повреждена дверь — материальный ущерб составил 83 рубля 17 копеек.

Также выяснилось, что в 2018 году гродненец уже был осужден на 1,5 года «домашней химии» по статье 364 УК — «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

От отбывания наказания мужчина уклонялся, сообщает милиция.

Поэтому он был осужден по двум статьям — и в совокупности ему дали 2,1 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Читайте также

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Один из самых популярных автобусов Минска будет ездить по новому маршруту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by