|
В Гродно осудили мужчину, который в ноябре прошлого года поджег двери «опорки»
08.04.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор мужчине, который 3 ноября прошлого года
Дело рассматривал суд Ленинского района Гродно.
Обвиняемый днем 3 ноября прошлого года подошел к двери пункта охраны правопорядка и поджег двери «опорки». Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Была повреждена дверь — материальный ущерб составил 83 рубля 17 копеек.
Также выяснилось, что в 2018 году гродненец уже был осужден на 1,5 года «домашней химии» по статье 364 УК — «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».
От отбывания наказания мужчина уклонялся, сообщает милиция.
Поэтому он был осужден по двум статьям — и в совокупности ему дали 2,1 года лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненец обвинялся в хулиганстве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)