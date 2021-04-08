В Гродно осудили мужчину, который в ноябре прошлого года поджег двери «опорки»

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор мужчине, который 3 ноября прошлого года поджег дверь пункта охраны правопорядка — так называемую опорку. Гродненец обвинялся в хулиганстве, а также в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Мужчина приговорен к 2 годам и одному месяцу колонии, сообщается на сайте Верховного суда.



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Дело рассматривал суд Ленинского района Гродно.

Обвиняемый днем 3 ноября прошлого года подошел к двери пункта охраны правопорядка и поджег двери «опорки». Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Была повреждена дверь — материальный ущерб составил 83 рубля 17 копеек.

Также выяснилось, что в 2018 году гродненец уже был осужден на 1,5 года «домашней химии» по статье 364 УК — «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

От отбывания наказания мужчина уклонялся, сообщает милиция.

Поэтому он был осужден по двум статьям — и в совокупности ему дали 2,1 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.