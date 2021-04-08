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Пьяный минчанин с шилом напал на милиционера. Теперь его обвиняют по трем статьям

08.04.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

45-летний минчанин напал сначала на водителя такси, а потом на сотрудника милиции. Ранее он был судим за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Ночью 26 ноября 2020 года в милицию позвонил 24-летний таксист. Он рассказал, что на улице Малинина в Минске в машину к нему сел пьяный мужчина, угрожал и показывал напильник с заостренным наконечником. Также неизвестный забрал телефон таксиста и другие вещи.

Когда водитель вышел из машины, мужчина продолжал его преследовать.

На место происшествия приехал сотрудник Департамента охраны МВД. Пьяный мужчина пытался ударить его шилом в шею, тот уклонился, тогда удар пришелся в грудь. Милиционер был в бронежилете. В таким обстоятельствах сотрудник выстрелил из табельного оружия в ногу пьяного мужчины.

Выяснилось, что минчанин уже был судим за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый психическим расстройством не страдал и осознавал, что делает. Мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Минчанина обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ч. 1 ст. 207 (разбой), ч. 1 ст. 14 ст. 362 (покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел). Он под стражей. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

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Теги: Минск
 
 
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45-летний минчанин напал сначала на водителя такси, а потом на сотрудника милиции. Ранее он был судим за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел....
 
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