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Предпринимателя из Бреста судят за угрозы в соцсетях, которые он написал - и через 10 минут удалил

08.04.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Минска началось рассмотрение уголовного дела 31-летнего парикмахера из Бреста Андрея Саченко, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Андрея Саченко обвиняют в том, что в августе и сентябре во Вконтакте он написал сообщения с угрозами двоим сотрудникам ОМОНа — Виктору Кравчуку и Руслану Ковальчуку, — а также родителям военного Дениса Патрушева и преподавателю МГЛУ Игорю Пучене. Его судят по ст. 364 и 366 УК — за угрозы насилием сотрудникам милиции и должностному лицу.

Обвиняемый рассказал, что 11 августа его брата задержали в кафе, с матерью грубо обошлись в РОВД, она волновалась, так как никто не говорил ей, где сын. Поэтому когда появился интернет, он на эмоциях написал комментарии. Но сообщил, что в течение 5−10 минут удалил их, а потом — и аккаунт Вконтакте.

Его задержали шестого января в Бресте и привезли в Первомайский РУВД в Минске.

Он полностью признал вину по обеим статьям, из СИЗО присылал потерпевшим письма с извинениями. В суде Саченко отметил, что ему «крайне стыдно за присланные сообщения».

«Я понимаю, что сообщения могли быть восприняты как реальные угрозы, но я и не думал совершать никаких реальных действий. Цели у меня не было — были эмоции», — отметил он.

Потерпевший Руслан Ковальчук отметил, что в августе на его страницу Вконтакте стали приходить угрозы, но он не помнит, был ли среди них профиль обвиняемого: скриншоты с угрозами он прислал с заявлением в Следственный комитет. Он запросил компенсацию морального вреда — две тысячи рублей, так как «жена все же волновалась и воспринимала угрозы серьезно». Писем от обвиняемого он не получал. Саченко согласился удовлетворить иск.

Сергей и Наталья Патрушевы подтвердили получение сообщений с угрозами насилия из профиля обвиняемого. Наталья восприняла их как реальные и волновалась за сына. Сергей на суде говорил, что не волновался по поводу сообщений, однако в ходе предварительного следствия заявлял, что волновался за всю семью. Противоречия он объяснил тем, что волновался не за себя, а больше — за жену и сына. Компенсацию морального вреда Патрушевы не заявляли.

Игоря Пучени на заседании не было. В зачитанных на суде показаниях он подтвердил угрозы от аккаунта обвиняемого и воспринял их как реальные. Компенсацию он не просил.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Он полностью признал вину, из СИЗО присылал потерпевшим письма с извинениями. В суде Саченко отметил, что ему «крайне стыдно».
 
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