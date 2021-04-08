В Минске вспоминают жертв Холокоста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман вручил дипломы и медали двум белорусам, чьи предки спасали евреев от нацистов в годы Великой отечественной войны.

Как напомнил посол, в этот день по всему Израилю проходят траурные церемонии, посвященные памяти о шести миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой. В Беларуси праведниками народов мира признаны около 700 белорусов, которые спасали евреев – мужчин, женщин и детей – от нацистов. В Минске церемония вручения прошла в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент Sputnik.

Как отметил посол, тема холокоста включена в школьную программу в Беларуси, в Израиле это ценят. И приветствуют идею создания в Минске музея холокоста, ведь для белорусов гибель евреев в годы войны также стала сильным ударом.

"Евреи были третей частью белорусов, уничтоженных в годы Великой отечественной войны", – напомнил Гольдман-Шайман.

Как рассказала Sputnik правнучка Любови Дьяковой, ее прабабушка спасла еврейскую девочку от нацистов.

"Я не знаю, где живет спасенная моей прабабушкой женщина, она через посольство нашла меня, и попросила вручить медаль моей прабабушки", – пояснила Дьякова.

По ее словам, прабабушка умерла 12 лет назад, а в годы войны жила в Могилевской области.

Церемония организована посольством Израиля в Беларуси и Натив-Израильским культурным центром при посольстве совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. В церемонии участвуют представители МИД и уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси, дипломатического корпуса, белорусских еврейских организаций и общин и другие.

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