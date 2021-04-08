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Посольство Беларуси в РФ назвало сроки отмены роуминга между странами

08.04.2021 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Минск и Москва готовятся пройти все необходимые процедуры по отмене роуминга до 1 июля 2021 года, сообщили в посольстве Беларуси в РФ РИА Новости.

Прежде чем операторы связи станут использовать единую тарификацию, министерства и ведомства пройдут все необходимые внутренние процедуры. Затем Беларусь и Россия подпишут межправительственное соглашение. Ожидается, что все документы будут согласованы до 1 июля 2021 года. А с 1 января 2022 года роуминг планируется полностью отменить.

В тестовом режиме операторы Беларуси и России с 1 ноября 2020 года снизили стоимость интерконнекта с 30 до 1,5 центов за минуту. Такие меры позволили многократно снизить стоимость звонков, как российских мобильных компаний в Беларуси, так и наоборот.

Накануне прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, по итогам которого госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что страны намерены продолжить работу по отмене платы за роуминг. Работа по этому вопросу ведется уже несколько лет. Ее старт положила подписание "Дорожной карты по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года". Также был разработан план по выявлению и пресечению мошенничества в сетях операторов связи.

Позднее намерения двух стран были утверждены министрами связи обеих государств в декабре 2019 года. Согласно соглашениям, плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.  

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость входящих телефонных звонков абонентов между странами будет определяться по единым тарифам.
 
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