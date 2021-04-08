|
Посольство Беларуси в РФ назвало сроки отмены роуминга между странами
08.04.2021 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Минск и Москва готовятся пройти все необходимые процедуры по отмене роуминга до 1 июля 2021 года, сообщили в посольстве Беларуси в РФ РИА Новости.
Прежде чем операторы связи станут использовать единую тарификацию, министерства и ведомства пройдут все необходимые внутренние процедуры. Затем Беларусь и Россия подпишут межправительственное соглашение. Ожидается, что все документы будут согласованы до 1 июля 2021 года. А с 1 января 2022 года роуминг планируется полностью отменить.
В тестовом режиме операторы Беларуси и России с 1 ноября 2020 года снизили стоимость интерконнекта с 30 до 1,5 центов за минуту. Такие меры позволили многократно снизить стоимость звонков, как российских мобильных компаний в Беларуси, так и наоборот.
Накануне прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, по итогам которого госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Позднее намерения двух стран были утверждены министрами связи обеих государств в декабре 2019 года. Согласно соглашениям, плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость входящих телефонных звонков абонентов между странами будет определяться по единым тарифам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)