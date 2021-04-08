Правозащитники: на тех, кто собирает информацию о насилии силовиков, заводят уголовные дела

Источник материала: Tut.by

Беспрецедентное давление началось на Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. Об этом сообщает некоммерческая негосударственная организация, занимающаяся защитой прав человека «Правовая инициатива».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правозащитники отмечают, что 3 апреля волонтер комитета после отбытия административного ареста стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

— При задержании и обыске его подвергли пыткам с целью получения доступа к его компьютерной технике и телефону. Отбывая административный арест, он также подвергался пыткам, негуманному обращению (заливали хлорку в камеру, сажали в карцер в бесчеловечные условия) и сильному психологическому давлению, — указали в «Правовой инициативе».

6 апреля силовики провели обыск в квартире правозащитницы, члена Наблюдательного совета Офиса по правам людей с инвалидностью, эксперта ОБСЕ БДИПЧ Эниры Броницкой. Официальным поводом для обыска было названо уголовное дело о массовых беспорядках. Однако, по ее словам, проводившие обыск сотрудники сообщили, что реальной причиной их действий является деятельность Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. В ходе обыска были изъяты техника, личные финансовые средства.

— У Комитета вызывают озабоченность сообщения, что преследованию продолжают подвергаться и потерпевшие от пыток, — заявили правозащитники.

С заявлением выступили и в Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси.

— Несмотря на беспрецедентное давление, мы продолжаем свою работу в Беларуси. Мы напоминаем, что правительство Беларуси обязано обеспечивать права человека и свободную работу правозащитных организаций в соответствии с международными договорами. Мы оказываем помощь гражданам всеми законными методами, в том числе с помощью международных механизмов по защите прав человека, — говорится в нем.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси был создан в августе прошлого года. Его целью являлся сбор фактов и доказательств о пытках и бесчеловечном отношении для последующего привлечения виновных к ответственности. За время деятельности комитета было подготовлено несколько отчетов .

Напомним, в следственные органы поступило несколько тысяч заявлений от потерпевших, которые указали на чрезмерное применение силы со стороны силовиков, на пытки и бесчеловечные условия содержания в местах изоляции. Их точное количество неизвестно, ведомства их количества не озвучивают. Известно, что к 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жало б от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей.

Однако спустя восемь месяцев после начала протестов неизвестно ни об одном уголовном деле в отношении силовиков. При Генеральной прокуратуре создана специальная межведомственная комиссия по изучению этих же заявлений, однако о ее работе нет никакой информации — ни со стороны представителей правоохранительных органов, ни со стороны депутатов парламента, которые вошли в ее состав.