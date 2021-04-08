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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создана площадка по обучению информационной безопасности Сегодня на базе Национального центра обмена трафиком появился специализированный учебный центр. В рамках данного направления разработано 12 образовательных...

Сегодня на базе Национального центра обмена трафиком появился специализированный учебный центр. В рамках данного направления разработано 12 образовательных программ, основная цель - передача слушателям современных знаний и навыков в области защиты информации. В конце прошлого года началось активное сотрудничество центра с госорганами. А сейчас появилось собственное помещение с современным оборудованием и оснащенными аудиториями.Одновременно в центре может обучаться 84 слушателя. Для их удобства лекции и практика проходят в две смены. Обучающая программа в первую очередь рассчитана на управленцев госпредприятий в области защиты информации и на технический персонал, отвечающий в таких организациях за кибербезопасность.