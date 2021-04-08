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В Беларуси создана площадка по обучению информационной безопасности

08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на базе Национального центра обмена трафиком появился специализированный учебный центр. В рамках данного направления разработано 12 образовательных программ, основная цель - передача слушателям современных знаний и навыков в области защиты информации. В конце прошлого года началось активное сотрудничество центра с госорганами. А сейчас появилось собственное помещение с современным оборудованием и оснащенными аудиториями. 

Татьяна Туромша, замдиректора Национального центра обмена трафиком: "Уже во втором квартале года слушателям будут доступны новые программы: электронное правительство, информатики, информационные технологии, а самое главное - персональная защита данных. В центре ведут преподавания специалисты НЦОТ, лекторы ведущих вузов, и действующие практики в области кибербезопасности".

Одновременно в центре может обучаться 84 слушателя. Для их удобства лекции и практика проходят в две смены. Обучающая программа в первую очередь рассчитана на управленцев госпредприятий в области защиты информации и на технический персонал, отвечающий в таких организациях за кибербезопасность.    

 
 
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Сегодня на базе Национального центра обмена трафиком появился специализированный учебный центр. В рамках данного направления разработано 12 образовательных...
 
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