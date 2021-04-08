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Роман Головченко вручил государственные награды лучшим в своем деле

08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие в своем деле! По поручению Президента Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В списке 45 человек, и большинство из них представляют сельское хозяйство. Как отметил глава правительства, в Беларуси обеспечена продовольственная безопасность и созданы все условия для развития агропромышленного комплекса. Большой вклад в это вносят работники, награжденные сегодня. Они пример преданности своему делу и своей стране, а также ориентир для молодого поколения, как нужно реализовать себя в жизни.

Кроме того, благодарность Президента объявлена руководителям промышленных предприятий и профильному министру за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм.

 
 
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Лучшие в своем деле! По поручению Президента Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды. Торжественная церемония прошла во...
 
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