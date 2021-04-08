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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко вручил государственные награды лучшим в своем деле Лучшие в своем деле! По поручению Президента Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды. Торжественная церемония прошла во...

Лучшие в своем деле! По поручению Президента Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В списке 45 человек, и большинство из них представляют сельское хозяйство. Как отметил глава правительства, в Беларуси обеспечена продовольственная безопасность и созданы все условия для развития агропромышленного комплекса. Большой вклад в это вносят работники, награжденные сегодня. Они пример преданности своему делу и своей стране, а также ориентир для молодого поколения, как нужно реализовать себя в жизни.Кроме того, благодарность Президента объявлена руководителям промышленных предприятий и профильному министру за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм.