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Белавиа получила новый Boeing 737 MAX с завода авиастроительной корпорации в США

08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый Boeing 737 MAX прямо в эти минуты совершает посадку в Беларуси. Он уже сделал промежуточную остановку в Исландии на пути с завода авиастроительной корпорации в США. Новый авиалайнер Белавиа обладает улучшенными летными характеристиками - дальность полета составляет 6 704 км, максимальная высота - 12 000 м, крейсерская скорость - 842 км/ч.

Всего Белавиа должна получить четыре новых самолета Boeing.  

 
 
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Новый Boeing 737 MAX прямо в эти минуты совершает посадку в Беларуси. Он уже сделал промежуточную остановку в Исландии на пути с завода авиастроительной корпорации в США....
 
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