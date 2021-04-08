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Апрельский снегопад утром вызвал 6-балльные пробки в Минске
08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ социальных сетях сегодня активно постят апрельский снег, который припорошил Беларусь. Утром непогода накрыла, в том числе и столицу. В Минске наблюдались сложности на дорогах из-за снегопада. Яндекс-карты показывали 6-балльные пробки. Была кратковременная остановка в движении автобусов по 73-му маршруту - об этом сообщили в Минсктрансе.
Сейчас снег уже тает. Перегрузки в автомобильном трафике не наблюдается.
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В социальных сетях сегодня активно постят апрельский снег, который припорошил Беларусь. Утром непогода накрыла, в том числе и столицу. В Минске наблюдались...
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