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В Минске с начала года построили 2,2 тыс. квартир

08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С начала года в Минске построили свыше 2 тыс. квартир. Из них каждую пятую для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом столичные квартиры продолжают терять в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке просело в цене на 0,1 %, в итоге 1 311 $ стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,2 % - 1 235 $. Сегодня средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на вторичке на 76 $. 
 
Теги: Минск
 
 
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С начала года в Минске построили свыше 2 тыс. квартир. Из них каждую пятую для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом столичные квартиры продолжают...
 
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