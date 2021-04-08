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"Один день" в Национальной библиотеке Беларуси - сегодня на "Беларусь 1"

08.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За 10 минут получить доступ к 10 миллионам книг, полистать фолианты в единственном экземпляре и почувствовать себя в читальном зале как дома. Авторская группа телеканала "Беларусь 1" предлагает провести "Один день" в Национальной библиотеке. За 26 минут маршруты вне типичных лабиринтов книжных полок. Впервые покажут, в чем сохраняют издания времен Скорины и Гуттенберга, как реанимируют книги и кто пишет сценарии для вечерней подсветки здания. Виртуальная экскурсия по самому креативному и умному объекту страны. 

Национальная библиотека ежегодно получает 216 тысяч свежих документов, оцифровывают и книжное наследие, которое занимает 10 этажей. Работы по возвращению белорусских брендов ведутся, к слову, именно этим учреждением и сегодня. Визуально пройтись по коридорам "алмаза знаний" сможете и вы. Сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

 
 
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За 10 минут получить доступ к 10 миллионам книг, полистать фолианты в единственном экземпляре и почувствовать себя в читальном зале как дома. Авторская группа...
 
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