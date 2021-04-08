За поджог двери прокуратуры в Жодино мужчина получил 5,5 лет колонии усиленного режима

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Жодино, который пытался поджечь здание прокуратуры в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото с сайта Ex-Press.by

Его признали виновным в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст.339) и в незаконных изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч.1 ст.295−3) УК Беларуси.

Прокуратура Минской области оценила материальный ущерб в 1573,63 рублей. Обвиняемый его возместил.

Мужчине вынесли приговор: 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, инцидент произошел в Жодино 8 октября около 3 часов ночи, когда местные жители услышали хлопок возле здания прокуратуры. В результате начавшегося пожара была повреждена только входная дверь, никто не пострадал.

Подозреваемого задержали через две недели. Он рассказал, что сделал горючую смесь из остатков растворителя и бензина, а затем принес емкость к зданию прокуратуры, оставил ее вместе с пропитанными тряпками в пакете возле входа и поджег, а затем скрылся.