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В Слуцке молодежь выбивала у школьника долг за разбитый смартфон с помощью пистолета

08.04.2021 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 апреля в центре Слуцка стреляли: двое парней пытались таким образом «выбить» долг у старшеклассника. Последний серьезно не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, те обратились в милицию. Что было дальше, рассказали в УВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Конфликт между 18-летним парнем и 15-летним школьником начался после Нового года: младший заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб, но через месяц.

Срок истек, а деньги парень так и не вернул. В итоге владелец разбитого смартфона, заручившись поддержкой 17-летнего товарища, пошел к родителям должника и потребовал у них сумму, вдвое превышавшую ранее оговоренную. Взрослые отказали ему и предупредили, что сообщат о вымогательстве в милицию.

После этого юноши решились на крайние меры: в ход пустили пневматический пистолет, выстрелив несколько раз в воздух и по ногам школьника.

Молодых людей задержали и возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 384 УК) — им грозит от двух до шести лет.

 
 
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