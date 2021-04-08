ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зима вернулась на денек. Посмотрите, как сегодня страну засыпало снегом

08.04.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще в среду, 7 апреля, погода «обрадовала» белорусов чередованиями солнца и снегопадов. Зато утро четверга напомнило февраль и март. Впечатление такое, что зима не прекращалась — и не было тех по-настоящему весенних деньков с +16°С, когда все поверили, что зима ушла, а весенние и летние наряды не станут пылиться в шкафу.

Однако апрель внес свои коррективы в планы минчан на солнце и теплую погоду, поездки на велосипедах и самокатах. А дворники с лопатами, убирающие снег, будто вернулись из прошлого.

Впрочем, синоптики утверждают, что снег в начале апреля — не редкость для обычной белорусской погоды. Тем более, что к обеду снегопад закончился, а снег начал таять.















 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель внес свои коррективы в планы минчан на солнце и теплую погоду, поездки на велосипедах и самокатах. А дворники с лопатами, убирающие снег, будто вернулись из...
 
Новости дня
Новости общества
 
За поджог двери прокуратуры в Жодино мужчина получил 5,5 лет колонии усиленного режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by