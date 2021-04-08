|
Зима вернулась на денек. Посмотрите, как сегодня страну засыпало снегом
08.04.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще в среду, 7 апреля, погода «обрадовала» белорусов чередованиями солнца и снегопадов. Зато утро четверга напомнило февраль и март. Впечатление такое, что зима не прекращалась — и не было тех по-настоящему весенних деньков с +16°С, когда все поверили, что зима ушла, а весенние и летние наряды не станут пылиться в шкафу.
Однако апрель внес свои коррективы в планы минчан на солнце и теплую погоду, поездки на велосипедах и самокатах. А дворники с лопатами, убирающие снег, будто вернулись из прошлого.
Впрочем, синоптики утверждают, что снег в начале апреля —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель внес свои коррективы в планы минчан на солнце и теплую погоду, поездки на велосипедах и самокатах. А дворники с лопатами, убирающие снег, будто вернулись из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)