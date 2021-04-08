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«Входил в структуру сообществ, созданную за рубежом». Задержали админа телеграм-чата «Уручье-1»
08.04.2021 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержан администратор телеграм-чата «Уручье-1». На него составили протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и репост экстремистских материалов. Об этом
Оперативники ГУБОПиК задержали 33-летнего минчанина, по данным силовиков, он с прошлой осени управлял телеграм-чатом «Уручье-1».
В МВД говорят, что мужчина был рядовым участником виртуального сообщества, но потом владелец чата под ником «Андрей» предложил ему стать администратором. Для безопасности «Андрей» настоял вести чат с другого аккаунта, после чего предоставил доступ к учетной записи с литовским номером и инструкцию по конспирации.
По версии милиции, новый админ «публиковал в чате призывы к проведению так называемых маршей и дворовых собраний, а также репостил информацию из экстремистских чатов и каналов». Он добавлял в сообщество группы пользователей из соседних районов.
На минчанина составили административные протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и распространение (репост) экстремистских материалов.
«Уручье-1» входил в структуру дворовых сообществ, созданную за рубежом. Действиям задержанного будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту функционирования экстремистского формирования», — сообщают в МВД.
Стоит отметить, что в
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В Минске задержан администратор телеграм-чата «Уручье-1». На него составили протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и репост...
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