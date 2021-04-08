«Входил в структуру сообществ, созданную за рубежом». Задержали админа телеграм-чата «Уручье-1»

Источник материала: Tut.by

В Минске задержан администратор телеграм-чата «Уручье-1». На него составили протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и репост экстремистских материалов. Об этом сообщает МВД, при этом называя указанный чат входившим «в структуру дворовых сообществ, созданную за рубежом».

Оперативники ГУБОПиК задержали 33-летнего минчанина, по данным силовиков, он с прошлой осени управлял телеграм-чатом «Уручье-1».

В МВД говорят, что мужчина был рядовым участником виртуального сообщества, но потом владелец чата под ником «Андрей» предложил ему стать администратором. Для безопасности «Андрей» настоял вести чат с другого аккаунта, после чего предоставил доступ к учетной записи с литовским номером и инструкцию по конспирации.

По версии милиции, новый админ «публиковал в чате призывы к проведению так называемых маршей и дворовых собраний, а также репостил информацию из экстремистских чатов и каналов». Он добавлял в сообщество группы пользователей из соседних районов.

На минчанина составили административные протоколы за организацию несанкционированных массовых мероприятий и распространение (репост) экстремистских материалов.

«Уручье-1» входил в структуру дворовых сообществ, созданную за рубежом. Действиям задержанного будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, возбужденного по факту функционирования экстремистского формирования», — сообщают в МВД.

Стоит отметить, что в республиканском списке экстремистских материалов по состоянию на 8 апреля телеграм-канал «Уручье-1» не значится.