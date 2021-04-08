Шесть популярных кофе «3 в 1» запретили продавать в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси шесть видов известного кофе «3 в 1» марок Jacobs и «Жокей», поскольку считает их опасными для потребителей. Теперь напитки можно найти в реестре опасной продукции.

В списке опасных продуктов оказались два вида напитков от фирмы Jacobs — «Классика» и «Мягкий» и три вида «3 в 1» марки «Жокей» — «Карамель», «Крепкий» и «Мягкий».

Причина запрета Jacobs звучит так: «при производстве напитков кофейных растворимых использовались заявленные в маркировке пищевые добавки подсластители ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951) совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции».

Кофе «Жоккей» запретили, поскольку при его производстве «использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка подсластитель цикламат натрия (Е952)».

Отметим, что все эти добавки относятся к синтетическим низкокалорийным заменителям сахара и входят в состав многих продуктов питания.

Например, аспартам содержится практически во всех безалкогольных напитках и газировках, в горячем шоколаде, жевательных резинках, конфетах, йогурте, лекарствах от кашля, витаминах и многом другом. Цикломат натрия и аспартам вообще продаются в виде таблеток в отделах здорового питания.

Но теперь все белорусские магазины обязаны до 10 апреля убрать с полок данные виды кофейных напитков «3 в 1», иначе будут наказаны.