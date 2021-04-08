Белорусские поисковики в 2020 году нашли останки 878 солдат ВОВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр – Sputnik. Белорусские поисковики в 2020 году нашли и перезахоронили останки 878 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом на семинаре по увековечению погибших рассказал начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн полковник Сергей Воронович.

"По сопутствующим находкам удалось установить сведения о 28 погибших. Всего в прошлом году в автоматизированный банк данных было внесено 13 тысяч имен", – рассказал представитель Министерства обороны.

Всего за год работы велись в 94 местах, где проходили бои во время ВОВ. Активнее всего поиски велись в Могилевской и Витебской областях. В планах на 2021 год – отработать 147 объектов.

По словам Вороновича, общественные поисковые объединения зарегистрированы сегодня в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Как считает представитель Минобороны, важнейшая задача на ближайшие годы – повышение интереса молодежи к поисковой деятельности, приобщение ее к этой работе.

Увековечение памяти о погибших

Правительство Беларуси 3 марта нынешнего года утвердило государственную программу "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021–2025 годы.

"Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере", – говорится в документе.

Программа включает комплекс мероприятий, в том числе обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт мемориальных комплексов, мест боевой славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн. Предусматривается ведение поисковой работы для установления данных о погибших узниках лагеря "Тростенец". В планах – сопровождение автоматизированного банка данных "Книга Памяти Республики Беларусь".

Единственное подразделение в стране, которое официально имеет право на проведение поисково-полевых работ, – 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооруженных сил Беларуси.