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Белорусские поисковики в 2020 году нашли останки 878 солдат ВОВ
08.04.2021 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 апр – Sputnik. Белорусские поисковики в 2020 году нашли и перезахоронили останки 878 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом на семинаре по увековечению погибших рассказал начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн полковник Сергей Воронович.
© Sputnik / Инна Гришук
"По сопутствующим находкам удалось установить сведения о 28 погибших. Всего в прошлом году в автоматизированный банк данных было внесено 13 тысяч имен", – рассказал представитель Министерства обороны.
Всего за год работы велись в 94 местах, где проходили бои во время ВОВ. Активнее всего поиски велись в Могилевской и Витебской областях. В планах на 2021 год – отработать 147 объектов.
По словам Вороновича, общественные поисковые объединения зарегистрированы сегодня в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.
Как считает представитель Минобороны, важнейшая задача на ближайшие годы – повышение интереса молодежи к поисковой деятельности, приобщение ее к этой работе.
Увековечение памяти о погибших
Правительство Беларуси 3 марта нынешнего года утвердило государственную программу "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021–2025 годы.
"Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере", – говорится в документе.
Программа включает комплекс мероприятий, в том числе обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт мемориальных комплексов, мест боевой славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн. Предусматривается ведение поисковой работы для установления данных о погибших узниках лагеря "Тростенец". В планах – сопровождение автоматизированного банка данных "Книга Памяти Республики Беларусь".
Единственное подразделение в стране, которое официально имеет право на проведение поисково-полевых работ, – 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооруженных сил Беларуси.
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В стране принята государственная программа "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества", в нынешнем году планируется провести работы на 147 местах, где...
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