За прогулку с зонтиком девушка получила 25 суток ареста. Судят и ее мать с братом

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 апреля под Минском задержали 30-летнюю Юлию Михайлову, ее брата, сестру и маму, сообщали правозащитники. По информации милиции, 6 апреля они были участниками «флешмоба, организованного на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики» — в тот день по Минску гуляли девушки с бело-красно-белыми зонтиками. В РУВД на Юлию составили протокол об административном правонарушении по статье 24.23 КоАП, на брата и маму — протокол за неповиновение. Сестру, у которой есть двое несовершеннолетних детей, отпустили. Сегодня дела задержанных рассмотрели в суде Центрального района Минска.





Юлия Михайлова — «девушка с зонтиком»

Юлию Михайлову судят по части 3 статьи 24.23 КоАП. Как следует из материалов дела, в течение года ее уже привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии — тогда в качестве наказания ей назначили арест. Дело рассматривает судья Виктория Шабуня.

Юлии Михайловой 30 лет, она не замужем. Что ей вменяется в вину, она до конца не понимает, говорит на суде девушка.

— Я бы хотела ознакомиться с материалами дела.

Судья Виктория Шабуня ей отказывает: под протоколом стоит подпись Юлии, это значит, что она с ним ознакомлена.

Когда Юлия дает объяснения, она начинает плакать. Ее адвокат объясняет: во время конфиденциального общения девушка сообщила, что «на нее кричали, угрожали, потому что она сказала, что подпишет протокол, только если ей выдадут копию».

— Мою доверительницу довели до состояния, когда она плохо понимала, что делала и ее ли подпись стоит под протоколом.

В протоколе об административном правонарушении, составленном старшим участковым инспектором Центрального РУВД Малевичем, указывается, что 6 апреля Юлия Михайлова в период с 18.05 до 18.10 нарушила закон о проведении массовых мероприятий — «участвовала в организованном массовом движении граждан в количестве 10 человек по проспекту Победителей с целью выражения своих общественно-политических интересов». При этом, отмечает милиционер, они держали в руках бело-красно-белые зонтики и кричали: «Жыве Беларусь!».

Юлия не отрицает, что 6 апреля находилась на проспекте Победителей. На ней были черные штаны, черная куртка, на глазах — красная маска с прорезями, на голове — шарф и платок, в руках — белый зонт. На фото с «прогулки», которое есть в материалах дела, она себя узнает.





— Цель вашего присутствия в данном месте в указанное время? — уточняет судья Виктория Шабуня.

— Прогуляться. Это ведь не запрещено.

По словам Юлии, никто из тех, кто был рядом, лозунги не выкрикивал — все шли молча.

На следующий день девушку задержали на остановке в деревне Прилукская Слобода, где живет ее семья.

Свидетель — милиционер Центрального РУВД Александр Александрович (его данные изменены) рассказывает то же, что указано в протоколе. По его словам, 6 апреля вместе с сотрудниками ОМОНа он нес службу по охране общественного порядка на территории Центрального района Минска. В тот момент — с 18.05 до 18.10 — он заметил группу граждан в количестве 10 человек, которые шли с бело-красно-белыми зонтиками и выкрикивали «жыве Беларусь».

— Вы предприняли действия по предотвращению правонарушения? — уточняет адвокат.

— Мы не успели, поступил срочный вызов, нужно было отъехать недалеко. Когда вернулись, данных граждан уже не было.

Позже личность Юлии установили по фото — и ее задержали. Вместе с ней — брата, а также сестру и маму.

После обеда судья Виктория Шабуня вынесла постановление: признать виновной и подвергнуть Юлию Михайлову административному аресту на 25 суток.

Татьяна Михайлова — мать «девушки с зонтиком»

Татьяна Михайлова — мама Юлии, ей 56 лет. На нее составили протокол за неповиновение по статье 24.3 КоАП. Ее дело рассматривает судья Дмитрий Карсюк.

На все вопросы суда она отвечает бодро, хотя и отмечает, что у нее есть хронические проблемы с легкими, в камере на Окрестина было открыто окно — и теперь ей тяжело дышать.

— Эта информация будет учтена при вынесении решения, — говорит судья Карсюк.

Адвокат Татьяны Михайловой просит отложить рассмотрение дела на час и вызвать в суд свидетеля — соседа по улице, который видел момент задержания и может предоставить записи с камер видеонаблюдения. На них, утверждает адвокат, видно, что никакого неповиновения не было. Суд это ходатайство отклоняет.

Также адвокат обращает внимание, что на всех процессуальных документах, которые есть в материалах дела, стоят разные подписи, хотя утверждается, что их составлял один и тот же человек.

— Меня не ознакомили с протоколом об административном правонарушении. Я бы хотела понимать, в чем меня обвиняют. Я ничего не совершала, вела себя пристойно, — заявляет Татьяна Михайлова.

— Протокол будет оглашен в судебном заседании, — говорит Дмитрий Карсюк.

Согласно протоколу, 7 апреля, около 19.40, Татьяна Михайлова имела умысел на неповиновение сотруднику УВД, который исполнял свои служебные полномочия, «при сопровождении в служебный автомобиль упиралась ногами в землю, тем самым оказала неповиновение».

— То, что вменяется мне в вину, неправда, этого не было, — говорит Татьяна Михайлова. — Я верующий человек и врать не буду. А если этот человек не боится Бога и лжесвидетельствует, это его выбор.

После этого Татьяна излагает свою версию событий вчерашнего дня.

7 апреля она наводила порядок в доме и не сразу услышала, что в дверь постучали. Когда раздалось: «Мы сейчас взломаем двери, это милиция», — она открыла.

— Вошло человек 10−15, они разбрелись по всему дому, чтобы найти кого-то. Сначала искали людей, потом детально начали обходить дом вместе со мной, осматривать каждую полочку и шкафчик. Это продолжалось с 15−16 часов примерно до 20. […] Потом они взяли мой телефон и сказали: пройдемте с нами. Все сотрудники ушли, со мной остался один, который писал протокол изъятия этих вещей. Такой приятный молодой человек лет 30. Я переоделась, и мы пошли в машину. По дороге разговаривали, шутили, мне показалось, это хороший человек.

Далее, говорит Татьяна, она добровольно села в машину и ее отвезли в Центральное РУВД.

— Упирались в землю ногами? — уточняет судья.

— Нет, конечно. Чего мне боятся, я ведь ничего не нарушаю.

Еще один сосед по улице, который все же выступает на суде свидетелем, подтверждает слова Татьяны. И демонстрирует суду соответствующее видео.

Как следует из рапорта, который оглашают во время суда, люди в гражданском пришли в дом к Михайловым в рамках проверки по материалам из телеграм-каналов: якобы Татьяна, как и ее дочь, участвовала в несанкционированном шествии на проспекте Победителей.

— Мне сказали, что со мной хотят побеседовать, потому моя дочь участвует в чем-то. Но она взрослый человек, у нее самостоятельная жизнь. Я не знаю, куда она ездит, не требую отчета. Очень удивилась, когда меня завели в камеру. За что? И только сегодня узнала, что мне в вину ставят неповиновение. Хотя мы спокойно прошли в машину, этот человек еще про помидоры спрашивал.

Решение по Татьяне Михайловой пока не принято.

Петр Михайлов — брат «девушки с зонтиком»

После небольшого перерыва судья Карсюк начинает рассматривать дело Петра Михайлова, брата Юлии, которой уже дали 25 суток ареста.

На Петра, как и на маму, составили протокол по статье 24.3 КоАП. Молодому человеку 26 лет.

7 апреля, в 16.30, согласно протоколу, возле Центрального РУВД, будучи задержанным для установления личности, Петр оказал неповиновение, которое выразилось в том, что он начал упираться ногами в землю и хватался за форменное обмундирование.

Виновным молодой человек себя не признает и объясняет, что 7 апреля он собирался к врачу, ждал на остановке маршрутку. В тот момент к нему подошла сестра. Еще через пару минут подъехала машина, из нее вышли трое мужчин в гражданской одежде и масках, показали удостоверения, сказали отойти в сторону.

— Мы отошли, они проверили наши вещи, забрали телефоны. Потом сказали проследовать в автомобиль. Меня доставили в здание, никакого неповиновения я не оказывал. Потом меня завели к дежурному, там я сидел, ждал и ждал. Провели предварительный осмотр. Потом сестру посадили за решетку.

— Когда шли в здание РУВД, упирались ногами, хватались за форменное обмундирование? — спрашивает судья.

— Человек [который меня сопровождал] был в гражданской одежде, но и за нее я не хватался. Ногами тоже не упирался.

В рапорте, который составил милиционер Александрович, говорится о том, что в РУВД на рассмотрении находился материал по факту участия гражданки Михайловой в несанкционированном массовом мероприятии.

— Если проверка проводилась в отношении Михайловой, для чего было задерживать Михайлова? — спрашивает судья Карсюк.

— Для установления личности.

— В машину он добровольно прошел?

— Да.

— Почему позже он оказал неповиновение?

— Я не могу это объяснить.

Решение по Петру Михайлову пока не принято.

(Будет дополнено)