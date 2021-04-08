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В авиапарке «Белавиа» появился новый Boeing 737−8. Компания планирует получить еще четыре таких же

08.04.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У «Белавиа» стало одним самолетом больше, причем впервые это новый Boeing 737−8. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.


Фото: пресс-служба авиакомпании «Белавиа»

«Белавиа» заключила договор о поставке пяти воздушных машин Boeing 737−8 еще в июле 2018 года. Поставка затянулась из-за временного запрета на эксплуатацию лайнеров этого типа. Но в четверг, 8 апреля, первый из самолетов Boeing 737 МАХ−8 приземлился в Минске.

Boeing 737−8 до настоящего момента использовали два десятка авиакомпаний по всему миру. «Белавиа» собирается использовать новый Boeing на ходовых и дальних направлениях.


Фото: пресс-служба авиакомпании «Белавиа»

Как сообщается, преимуществом модели 737−8 перед поколением 737 являются снизившийся на 16% расход топлива и увеличившаяся на 1111 километров дальность полета машины — в новой модели она составляет 6574 километра. Благодаря экономичности двигателей негативное воздействие на окружающую среду у нового самолета ниже, чем у предшественников. Машина может перевозить на борту 174 пассажира.

«Самолеты нового поколения Boeing 737−8 постепенно заменят эксплуатируемые авиакомпанией Boeing 737−300 и Boeing 737−500, что позволит существенно обновить парк воздушных судов «Белавиа». Также нельзя не отметить, что самолеты 737−8 обладают лучшими характеристиками: они более экологичные и экономичные. Это позволит сделать то, чего от нас так ждут: снизить стоимость авиабилетов», — заявил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Он обратил внимание на то, что важным аспектом воздушных путешествий является безопасность пассажиров, так что пилоты «Белавиа», прошедшие обучение работе на новой модели, сейчас вновь делают это, как и технические работники, которые будут обслуживать машину.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолеты новой модели, имеющие преимущества перед предыдущими поколениями машин, должны будут постепенно заменить менее современные воздушные суда «Белавиа».
 
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