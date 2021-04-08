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Жительниц Колодищей осудили за БЧБ-флаги. Пенсионерке - 15 суток, ее невестке - крупный штраф

08.04.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За флаг на окне в Колодищах на 15 суток осудили 72-летнюю женщину, ее невестка получила штраф — 870 рублей. Об этом сообщают телеграм-каналы «Вясна» назірае» лишенного регистрации правозащитного центра, а также УВД Минского облисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

Вечером 7 апреля милиция проверила фотографию из телеграм-канала. На окне одного из домов в Колодищах висел бело-красно-белый флаг. В окне дома напротив — тоже.

«Оказалось, что оба дома принадлежат одной семье, — пишет милиция. — Две родственницы таким образом решили продемонстрировать свою позицию».

На женщин составили протоколы об административном правонарушении — за несанкционированное пикетирование.

72-летнюю Ларису Сысоеву поместили до суда в ИВС Минского района, а ее невестку отпустили из милиции домой вечером (у нее есть несовершеннолетние дети). 8 апреля женщин судили, сообщают правозащитники.


Фото: УВД Миноблисполкома

Пенсионерку в прошлом году уже задерживали за хоровод возле елки. Тогда ей присудили штраф, который она не смогла уплатить. Теперь эту сумму удерживают из пенсии. На этот раз на женщину составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, повторно).

В суде пенсионерка отмечала, что этот флаг у нее висит уже давно, но ей назначили арест — 15 суток.

Невестку пенсионерки Ольгу Сысоеву оштрафовали по ч. 1 ст. 24.23 КоАП на 870 рублей (30 базовых).

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Теги: Минск
 
 
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Пенсионерку в прошлом году уже задерживали за хоровод возле елки. Тогда ей присудили штраф, который она не смогла уплатить. Теперь эту сумму удерживают из пенсии....
 
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