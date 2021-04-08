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Топ-10 сфер труда с самой высокой зарплатой в Беларуси
08.04.2021 18:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.
Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, в каких сферах труда платят больше всего весной 2021 года.
В каких сферах труда платят больше всего
Специалисты составили рейтинг сфер труда по уровню средней зарплаты в отрасли ‒ по данным за март 2021 года.
В первую десятку рейтинга вошли:
Какие сферы труда стали антилидерами зарплатного рейтинга:
На последнем месте рейтинга сфер труда в Беларуси по размеру средней зарплаты оказалась сфера домашнего персонала ‒ здесь в среднем предлагают платить 559 рублей в месяц.
На предпоследнем месте ‒ административный персонал. В среднем администраторам готовы платить 630 рублей в месяц.
На третьем с конца месте зарплатного рейтинга сфер труда в Беларуси ‒ сфера гостиничного бизнеса и общественного питания. Здесь средняя зарплата составила 693 рубля в месяц.
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Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в...
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