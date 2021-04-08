Топ-10 сфер труда с самой высокой зарплатой в Беларуси

Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.

Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, в каких сферах труда платят больше всего весной 2021 года.

В каких сферах труда платят больше всего

Специалисты составили рейтинг сфер труда по уровню средней зарплаты в отрасли ‒ по данным за март 2021 года.

В первую десятку рейтинга вошли:

Информационные технологии, интернет, телеком ‒ в среднем работодатели предлагают зарплату 1673 рубля в месяц Страхование ‒ 1482 рубля в месяц Строительство, недвижимость ‒ 1361 рубль в месяц Высший менеджмент ‒ 1347 рублей в месяц Транспорт, логистика ‒ 1274 рубля в месяц Добыча сырья ‒ 1236 рублей в месяц Автомобильный бизнес ‒ 1091 рубль в месяц Медицина, фармацевтика ‒ 1084 рубля в месяц Производство ‒ 1028 рублей в месяц Рабочий персонал ‒ 1012 рублей в месяц

Какие сферы труда стали антилидерами зарплатного рейтинга:

На последнем месте рейтинга сфер труда в Беларуси по размеру средней зарплаты оказалась сфера домашнего персонала ‒ здесь в среднем предлагают платить 559 рублей в месяц.

На предпоследнем месте ‒ административный персонал. В среднем администраторам готовы платить 630 рублей в месяц.

На третьем с конца месте зарплатного рейтинга сфер труда в Беларуси ‒ сфера гостиничного бизнеса и общественного питания. Здесь средняя зарплата составила 693 рубля в месяц.