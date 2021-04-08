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Топ-10 сфер труда с самой высокой зарплатой в Беларуси

08.04.2021 18:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.

Поисковая система вакансий в Беларуси GorodRabot.by выяснила, в каких сферах труда платят больше всего весной 2021 года.

 

В каких сферах труда платят больше всего

Специалисты составили рейтинг сфер труда по уровню средней зарплаты в отрасли ‒ по данным за март 2021 года.

В первую десятку рейтинга вошли:

  1. Информационные технологии, интернет, телеком ‒ в среднем работодатели предлагают зарплату 1673 рубля в месяц
  2. Страхование ‒ 1482 рубля в месяц
  3. Строительство, недвижимость ‒ 1361 рубль в месяц
  4. Высший менеджмент ‒ 1347 рублей в месяц
  5. Транспорт, логистика ‒ 1274 рубля в месяц
  6. Добыча сырья ‒ 1236 рублей в месяц
  7. Автомобильный бизнес ‒ 1091 рубль в месяц
  8. Медицина, фармацевтика ‒ 1084 рубля в месяц
  9. Производство ‒ 1028 рублей в месяц
  10. Рабочий персонал ‒ 1012 рублей в месяц

Какие сферы труда стали антилидерами зарплатного рейтинга:

На последнем месте рейтинга сфер труда в Беларуси по размеру средней зарплаты оказалась сфера домашнего персонала ‒ здесь в среднем предлагают платить 559 рублей в месяц.

На предпоследнем месте ‒ административный персонал. В среднем администраторам готовы платить 630 рублей в месяц.

На третьем с конца месте зарплатного рейтинга сфер труда в Беларуси ‒ сфера гостиничного бизнеса и общественного питания. Здесь средняя зарплата составила 693 рубля в месяц.

 
 
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Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в...
 
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