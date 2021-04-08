Нюансы польской политики

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В " Понятной политике " поговорим о Польше. Внимание к Беларуси из Варшавы не ослабевает. Опыт минувшего года показал - там хотят разговаривать не по-соседски, а языком Telegram-каналов, спецслужб, непонятных санкций и переброской людей в багажниках... Но так ли благополучна и демократична сама Польша? Что такое то самое экономическое чудо, которым гордятся блогеры, и кто на самом деле стоит за ним? Есть ли свобода слова и что бывает за оскорбление власти?

Полную версию выпуска "Понятной политики" смотрите в видео:



О том, что президент Польши Анджей Дуда человек многогранный и двуличный можно в очередной раз убедиться исходя из последнего скандала. Польский писатель Якуб Жульчик решил воспользоваться правом свободы слова и негативно высказался о польском лидере. В адрес руководства Беларуси, силовиков и журналистов прилетали фразы и похуже, но Дуда обиделся и теперь писателю грозит 3 года тюрьмы. Уголовное дело уже открыто. Пост был сделан в соцсетях, где Путило тоже любит поязвить. Получается, что по тем же законам и стандартам Варшавы он вместе с другими экстремистами наговорил лет на 30 уже? Или это другое?



Матеуш Пискорский, политолог (Польша):

Никакой демократии нет здесь уже давно, как и во всех других странах запада... Тут мы имеем двойные стандарты.

И тут бы позлорадствовать, мол, карма она такая: пытался дискредитировать президента другой страны, а теперь сам в центре скандала и насмешек, но Дуде не привыкать.

Иоанна Шеринг-Вильгус, депутат Сейма Польши:

Мы живем в стране абсурда, но эти абсурды нужно терпеть. Потому я не хотела бы жить в стране, где у всех есть фотография Президента Анджея Дуды в комнате.



Правящая партия Польши нередко становилась предметом критики и скандалов: ее лидер Ярослав Качиньский пытался взять тайком кредит в банке на строительство небоскреба, воспользовавшись своими полномочиями. Более того, партию постоянно обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Консерваторы из "Права и Справедливости" пришли к власти в 2015-м и сразу взялись за реформы. Но прежде основательно подчистили СМИ.



Елена Бабакова, журналист новостного веб-ресурса "Европейская правда":

Партии Качиньского хватило недели, чтобы поменять в государственных СМИ весь менеджмент высшего и среднего звена. В течение полугода из Польского радио и TVP было уволено около двух сотен журналистов, а на их место пришли сотрудники правых интернет-порталов, часто без опыта работы в студии.

В частности, по инициативе "Права и Справедливости" в Польше был принят закон, согласно которому судьи Верховного суда должны уходить в отставку по достижении пенсионного возраста. Для мужчин этот возраст составляет 65 лет, для женщин - 60. При этом, согласно Конституции Польши, судьи Верховного суда могут занимать пост до 70 лет. Нововведения затронули около 40% прошлого состава Верхового суда, включая его первого председателя Малгожату Герсдорф. Разрешить судье ВС остаться на посту после достижения пенсионного возраста по новым нормам может президент страны

После средств массовой информации решили подкорректировать судебную систему, отчего опешили даже в Европе и до сих пор вспоминают это Варшаве. По мнению критиков, все изменения преследовали одну цель: поставить суды в зависимость от исполнительной ветви власти.

Поляки расценили реформу как наступление на независимость судебной системы. Вышли на улицы, активно протестовали, но пересмотра или отмены правил не последовало. Брюссель даже запустил против Польши санкционную процедуру - вот только заглохла она где-то в тиши бюрократических механизмов. Тогда Еврокомиссия предложила сократить финансирование стран, где идет наступление на верховенство права, и заложила инициативу в проект бюджета ЕС до 2027 года. Догадайтесь, что возмущенно сказала Варшава. Верно - "это вмешательство во внутренние дела государства".

Натянутые отношения с Евросоюзом называют не иначе как игрой. Из ЕС Польша никогда не выйдет, поскольку без европейских дотаций просто не выживет. Но если прибавить далеко не безоговорочную поддержку президентской партии, волнения внутри страны - сначала против абортов, а после и вовсе за смену правительства - получается вполне приличный клубок проблем.

Вместо инвестирования в развитие инфраструктуры или улучшение сферы услуг правящая партия предпочитает тупо платить определенным группам населения в расчете на ответную любезность в виде поддержки. Таким образом, субсидии от ЕС просто проедаются. Когда-то этот мыльный пузырь показного благосостояния должен лопнуть.

Эксперты обращают внимание, что вместо того, чтобы разрабатывать социальную программу, которая поможет тем, кто в ней больше всего нуждается, ПиС сосредоточена на инъекциях денег группам, которые после отплатят голосами на избирательных участках. В 2019-м - перед парламентскими и муниципальными выборами - профсоюз горняков получил 10 млн евро, а фермерам выделили 210 млн. Такой подход - злотые в обмен на голоса -называет "фестивалем безответственности"

В общем, делов у себя дома у Дуды и Моравецкого непочатый край. Может, и решило бы их польское руководство, если бы не отвлекалось от функциональных обязанностей. А так… Сколько сил приходится тратить на белорусский вопрос. Моравецкий лично благодарит за работу теперь уже официально отъявленного экстремиста, дарит особняк перебежчикам, благословляет иллюзорное альтернативное правительство. Дуда встречается с белорусской диаспорой в Варшаве, восхищается Байденом и просит его "защитить поляков в Беларуси". А еще по-соседски заботливо обращается в ОБСЕ и ООН.

Кажется что не Дуда, а совсем другой человек год назад мечтал построить Форт Трамп в независимой Польше. Впрочем, быть хамелеоном для польского руководства - естественная история.

Мечтающие о революции и переменах часто в качестве примера приводят Польшу: посмотрите какую экономику построили, многие едут туда на работу, учебу, в поисках лучшей жизни. Будем объективны: многие годы кряду ВВП Польши стабильно растет. Увеличивается зарплата, снижается безработица, ключевые показатели радуют глаз.

На первый взгляд все очень красиво, но:

ВВП Польши сократился почти на 5 % за 2020 год;

за прошлые 12 месяцев - серьезный дефицит бюджета (28 млрд долларов).

Путь к рыночной экономике у Польши был непростым:



шоковая терапия;

гиперинфляция;

массовые увольнения рабочих.

Плечо подставил Запад, который крайне нуждался в красивой истории успеха. В начале 1991-го года Польша была должна западным странам 33 млрд долларов. Еще 11 млрд - частным структурам. Итого совокупный долг составлял 90 % ВВП. Половину внешнего долга списали, еще часть реструктуризировали - в итоге платежи упали на 80 %.

После распада Союза Польшу под крыло берет США. Вбрасывает в экономику дешевые деньги, предоставляет всевозможные льготы. Вашингтону в Европе нужен был верный вассал, который поддержит и одобрит любые начинания. Вторая волна экономических успехов Польши началась после вступления в Евросоюз.

Фрагмент программы "RE:Акция" на телеканале "СПАС" с участием военного историка Юрия Кнутова:



Дополнительные бюджетные деньги у польского правительства появляются, благодаря различным фондам Европейского союза. Польша годами была и является сейчас их крупнейшим бенефициаром. За 15 лет нахождения в ЕС Варшава выкачала из Брюсселя субсидии в объеме, составляющем 1,2 суммы польского годового ВВП.

Напомним, что годовой ВВП превышает 500 млрд долларов. Кстати, еще 160 млрд евро в ближайшие годы Варшава рассчитывает получить из Фонда восстановления ЕС. Но правда такова, что польская экономика на самом деле не такая сильная и самостоятельная, как ей того хотелось бы. И сколько продлится чудо - вопрос серьезный. Выплаты по займам плюс рост госдолга: в 2020 году он составил половину ВВП страны.



Если посчитать внешний долг Польши в долларах, то это будет 428 млрд. Каждый житель страны должен примерно 13 тысяч условных единиц. Но это цифры, а что с реальным сектором? Промышленностью и другими сферами? Да, создали неплохие условия для развития бизнеса. Да, провели реформы. Да, ежегодно получают под 10 млрд евро дотаций. Но и здесь все не так однозначно.

В настоящее время большая часть промышленных предприятий выкуплена американскими и европейскими компаниями. Например, такие гиганты, как Agusta Westland, Sikorsky Aircraft Corporation и прочие, больше не принадлежат полякам.

При этом основное промышленное ядро Польши - это активы созданные в период после Второй мировой войны, когда СССР активно вкладывал и развивал с социалистическую страну ресурсы. А когда страна советов развалилась, угадайте, как экономику поддерживали первое время? Работали на стройках в Германии.



внутренний экономические проблемы?



Но и здесь Анджей Дуда верен себе:Неважно, главное - реализовать геополитические амбиции: царство польское развалилось столетия назад, но "фантомные боли империи" преследуют до сих пор. Отсюда желание стать "старшим братом" для Украины, прибалтийских республик. Ну а к нам у них отдельная любовь. Это уже очевидно.

Польские элиты ведут себя как какой-нибудь Bypol или другой мошеннический фонд: это попытка выбить из Вашингтона и Брюсселя еще больше денег и себе на развитие, и на "борьбу за демократию". При этом даже в ЕС от польского лидера устали еще на последних выборах.



Дмитрий Бавырин, журналист деловой газеты "Взгляд":

Таким образом, победа Дуды - это поражение функционеров Евросоюза и лично Ангелы Меркель, которая не смогла "продать" полякам альтернативное видение Европы, хотя и пыталась это сделать. Президентом Польши останется несносный, неудобный, органически чужой для них человек. Достаточно вспомнить, что Варшава стала единственной столицей ЕС, проголосовавшей против назначения поляка Дональда Туска председателем Евросовета, поскольку прежде он возглавлял ту самую "Гражданскую платформу" и считается личным врагом "серого кардинала" ПиС Ярослава Качиньского.

При этом поляки отличаются ну очень избирательной памятью. И умудряются даже требовать от Берлина и Москвы выплату репараций за разрушения в годы Второй мировой войны.



Итог: миграция и раскол в обществе

Так и хочется сказать: "Все с ними понятно". В Польше рисуют муралы в поддержку белорусских протестующих женщин, забывая при этом поддержать недовольных своих, вывешивают БЧБ-флаги, вот только опять, свои же проблемы игнорируют и быстро забывают. А мы напомним - конец прошлого года:

Польша страдает от миграции: жители уезжают в Германию, Францию и работают там разнорабочими. В Великобритании "польский сантехник" - анекдот, который обыгрывают на ТВ.

Запрет на аборты расколол Польшу буквально надвое. Женщины сами хотели решать: рожать им или нет, ведь демократия же. Как бы не так… Ужесточение закона одобрили и польки снова вышли на акции протеста. Кстати, за все месяцы польских демонстраций Путило и его гвардия не написали по этому поводу ни одного поста. А ведь это происходит у них за окном. Или там воздух другой? Или просто кто-то не хочет кусать руку, которая его кормит?

Ответ можно найти в расследовании телеканала ОНТ " Манкурты " о спецоперации КГБ. Вот что незрелый экстремист предлагает "кроту" в комитете. В двухсерийном фильме также пойдет речь о бывшем силовике Игоре Макаре, который курирует "беглых" за границей и всячески хочет власти, рассказывает об истинных мотивах "воинов света" из "Телеграма".

Как бы Варшава ни противилась России, именно имперский апломб ей хочется ощутить: великое прошлое, свою особенность. Настолько, что в 2016 году Дуда одобрил признание королем Польши Иисуса Христа. Как говорится, без комментариев.



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