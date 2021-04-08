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Прогноз погоды на 9 апреля
08.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
В ночные и утренние часы 9 апреля на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами по северо-западу - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы. В ночные и...
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